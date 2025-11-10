Rui Costa "tem de exigir a demissão de Pedro Proença"

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é "inimigo do Benfica" e o presidente Rui Costa tem de exigir a sua demissão. É a opinião de Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência das águias, depois do empate com o Casa Pia em que o clube encarnado reclama um penálti mal assinalado a favor do adversário.

"[Rui Costa] tem de exigir a demissão do presidente da Federação. Isto já chega, é o limite. O Pedro Proença tem de ir embora da FPF, ponto final", começa por dizer.

As águias reclamam o penálti por mão de António Silva, que permitiu ao Casa Pia reduzir a desvantagem para o 2-1. O golo do empate chegaria já nos descontos.

No final do encontro, o treinador José Mourinho criticou a arbitragem, tal como o presidente Rui Costa que afirmou que "o futebol português está doente" e pediu uma audiência com o Conselho de Arbitragem, gerido pela federação.

O momento na Luz surge na sequência das críticas das águias ao canto mal assinalado a favor do Sporting que deu a vitória contra o Santa Clara. Tudo isto leva Costa Carvalho a crer que as decisões "são propositadas".