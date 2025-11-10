Rui Costa "tem de exigir a demissão de Pedro Proença"

10 nov, 2025 - 12:45
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é "inimigo do Benfica" e o presidente Rui Costa tem de exigir a sua demissão. É a opinião de Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência das águias, depois do empate com o Casa Pia em que o clube encarnado reclama um penálti mal assinalado a favor do adversário.
"[Rui Costa] tem de exigir a demissão do presidente da Federação. Isto já chega, é o limite. O Pedro Proença tem de ir embora da FPF, ponto final", começa por dizer.
As águias reclamam o penálti por mão de António Silva, que permitiu ao Casa Pia reduzir a desvantagem para o 2-1. O golo do empate chegaria já nos descontos.
No final do encontro, o treinador José Mourinho criticou a arbitragem, tal como o presidente Rui Costa que afirmou que "o futebol português está doente" e pediu uma audiência com o Conselho de Arbitragem, gerido pela federação.
O momento na Luz surge na sequência das críticas das águias ao canto mal assinalado a favor do Sporting que deu a vitória contra o Santa Clara. Tudo isto leva Costa Carvalho a crer que as decisões "são propositadas".
Benfica
"Há uma enorme falta de qualidade, não sei se há algo de intencional por trás. Acho que tem, não me surpreenderia nada. Temos mesmo de limpar esta questão, o epicentro do problema está na FPF, é preciso que Pedro Proença se vá embora. O Benfica tem de ter isto muito claro e olhar para Proença como inimigo do Benfica e do futebol português", considera.
O antigo candidato considera que "é demasiado fácil fazerem coisas contra o Benfica" e deixa um recado ao Sporting: "Sistematicamente é protegido um clube que se queixa muito, faz muito barulho, mas só quem não tem dois olhos é que não vê que vai ao colo."
Bruno Costa Carvalho considera que "talvez nos tempos áureos do Apito Dourado isto poderia acontecer."
"A entrevista de Varandas à SportingTV em março teve um impacto gigante no campeonato com erros sucessivos a favor do Sporting que culminaram numa final da Taça de Portugal absolutamente vergonhosa", termina.