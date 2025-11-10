Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Rui Costa "tem de exigir a demissão de Pedro Proença"

10 nov, 2025 - 12:45

Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica, considera que o atual presidente da Federação "é inimigo" das águias

A+ / A-

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é "inimigo do Benfica" e o presidente Rui Costa tem de exigir a sua demissão. É a opinião de Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência das águias, depois do empate com o Casa Pia em que o clube encarnado reclama um penálti mal assinalado a favor do adversário.

"[Rui Costa] tem de exigir a demissão do presidente da Federação. Isto já chega, é o limite. O Pedro Proença tem de ir embora da FPF, ponto final", começa por dizer.

As águias reclamam o penálti por mão de António Silva, que permitiu ao Casa Pia reduzir a desvantagem para o 2-1. O golo do empate chegaria já nos descontos.

No final do encontro, o treinador José Mourinho criticou a arbitragem, tal como o presidente Rui Costa que afirmou que "o futebol português está doente" e pediu uma audiência com o Conselho de Arbitragem, gerido pela federação.

O momento na Luz surge na sequência das críticas das águias ao canto mal assinalado a favor do Sporting que deu a vitória contra o Santa Clara. Tudo isto leva Costa Carvalho a crer que as decisões "são propositadas".

Rui Costa. “Futebol português está doente”

Benfica

Rui Costa. “Futebol português está doente”

Líder encarnado reforça: “Um penálti destes é não (...)

"Há uma enorme falta de qualidade, não sei se há algo de intencional por trás. Acho que tem, não me surpreenderia nada. Temos mesmo de limpar esta questão, o epicentro do problema está na FPF, é preciso que Pedro Proença se vá embora. O Benfica tem de ter isto muito claro e olhar para Proença como inimigo do Benfica e do futebol português", considera.

O antigo candidato considera que "é demasiado fácil fazerem coisas contra o Benfica" e deixa um recado ao Sporting: "Sistematicamente é protegido um clube que se queixa muito, faz muito barulho, mas só quem não tem dois olhos é que não vê que vai ao colo."

Bruno Costa Carvalho considera que "talvez nos tempos áureos do Apito Dourado isto poderia acontecer."

"A entrevista de Varandas à SportingTV em março teve um impacto gigante no campeonato com erros sucessivos a favor do Sporting que culminaram numa final da Taça de Portugal absolutamente vergonhosa", termina.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)