Schjelderup não será punido pela Federação norueguesa apesar da "grande asneira"

A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, assumiu, esta segunda-feira, que Andreas Schjeldrup cometeu “um erro muito grave”, com a partilha de um vídeo sexual com menores, mas informou que o futebolista do Benfica não será punido na seleção.

“Schjelderup cometeu um erro. Um erro muito grave que acarreta responsabilidade criminal. Agora, precisa de se defender num julgamento por confissão, que terá lugar a 19 de novembro. Entrei em contacto com o seu advogado e recebi um bom panorama do caso. Estamos muito confiantes na nossa avaliação de que não devemos impor quaisquer sanções adicionais”, referiu Lise Klaveness à TV2, da Noruega.

A responsável máxima do organismo norueguês, advogada e antiga internacional norueguesa, revelou ainda ter tido conhecimento do caso no sábado e que a matéria foi detetada pelo filtro automático do Snapchat e, dessa forma, chegou à polícia.

“Estou a pensar em Schjelderup, nos envolvidos no caso, estou a pensar em Stale [Solbakken, o selecionador norueguês] e espero que a imprensa se refira ao processo-crime em curso. Trata-se de um julgamento por confissão, pois ele confessou. Estamos contentes com isso. Que esteja a assumir a responsabilidade num caso que afeta muitos jovens”, acrescentou.

O caso de Schjelderup

O jogador do Benfica, de 21 anos, admitiu ter há algum tempo partilhado no Snapchat um vídeo ilegal e impróprio, com a duração de 27 segundos, com conteúdo sexual envolvendo menores, e também esta segunda-feira o selecionador Stale Solbakken comentou o caso.

“Fez uma grande asneira. O Andreas sabe-o muito bem. Tem dialogado com a polícia desde o primeiro dia. Assumiu e forneceu todas as informações que deveria dar. Ele estará aqui e fará parte da seleção. Não há dúvidas sobre isso”, disse Solbakken.

O treinador norueguês adiantou também que o internacional, que será o último futebolista a juntar-se à concentração, tem todo o apoio dos jogadores, treinadores e outros responsáveis.

Segundo avança a imprensa norueguesa, o internacional nórdico está sujeito a uma multa ou a uma pena de prisão até um ano, sendo que o caso será julgado no Tribunal Municipal de Copenhaga ainda este mês.