APAF faz participação ao Conselho de Disciplina da FPF contra António Silva

11 nov, 2025 - 20:06 • Inês Braga Sampaio
A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) fez uma participação contra António Silva ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), avança a rádio "Antena 1".
Em causa estão declarações do central do Benfica à BTV após o empate, por 2-2, com o Casa Pia, na jornada 11 do campeonato.
"Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", afirmou António Silva.
O defesa não foi o único a atirar-se à arbitragem de Gustavo Correia, no final da partida. O treinador José Mourinho declarou que o Benfica empatara por culpa própria, "culpa do árbitro, culpa do VAR".
O relatório do árbitro, revelado esta terça-feira, dá conta de insultos e ameaças do diretor-geral para o futebol do Benfica, Mário Branco, dirigidos a Gustavo Correia e ao videoárbitro João Bento.
"Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento", disse Mário Branco, conforme escreveu Correia no relatório. Além de: "Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'."
Os três referiam-se a um penálti assinalado a favor do Casa Pia, por bola no braço de António Silva. O VAR Bola Branca José Leirós deu razão às críticas: "O penálti não existe, a bola vai ao tronco e depois ressalta para o braço, que está em posição natural. Decisão errada."
Na segunda-feira, o presidente da FPF, Pedro Proença, recebeu a APAF "com caráter de urgência" numa reunião para discutir o "ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".
Na quarta-feira, o presidente Conselho de Arbitragem e o diretor técnico da FPF para a arbitragem farão um "ponto de situação" sobre o "trabalho desenvolvido" nas primeiras dez jornadas do futebol profissional.