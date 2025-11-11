APAF faz participação ao Conselho de Disciplina da FPF contra António Silva

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) fez uma participação contra António Silva ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), avança a rádio "Antena 1".

Em causa estão declarações do central do Benfica à BTV após o empate, por 2-2, com o Casa Pia, na jornada 11 do campeonato.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", afirmou António Silva.

O defesa não foi o único a atirar-se à arbitragem de Gustavo Correia, no final da partida. O treinador José Mourinho declarou que o Benfica empatara por culpa própria, "culpa do árbitro, culpa do VAR".

O relatório do árbitro, revelado esta terça-feira, dá conta de insultos e ameaças do diretor-geral para o futebol do Benfica, Mário Branco, dirigidos a Gustavo Correia e ao videoárbitro João Bento.

"Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento", disse Mário Branco, conforme escreveu Correia no relatório. Além de: "Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'."