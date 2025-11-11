Ouvir
Braz Frade: "As vítimas são os clubes, não são os árbitros"

11 nov, 2025 - 12:45 • João Fonseca

Antigo vice-presidente do Benfica diz que "arbitragens são más" e culpa Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem.

A+ / A-

Os árbitros não são as vítimas, os clubes é que são. É a posição de João Braz Frade, antigo vice-presidente do Benfica, sobre os mais recentes casos de arbitragem que têm marcado o futebol nacional.

As equipas de arbitragem fizeram um protesto na última jornada a pedir sanções mais pesadas para quem protesta, depois de uma televisão ter surgido no balneário de Fábio Veríssimo com um lance do FC Porto-SC Braga.

Na semana seguinte, o Sporting acabaria por vencer no terreno do Santa Clara com um canto mal assinalado e o Benfica reclama um penálti injusto que seria decisivo no empate com o Casa Pia, duas situações que motivaram novas intervenções públicas dos maiores clubes nacionais.

A Bola Branca, Braz Frade nega que exista impunidade: "Os dirigentes são quem paga o futebol, sentem-se injustiçados e é normal, as vítimas são os clubes, não são os árbitros. É bom por as coisas em perspetiva".

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol reuniu com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, também um ex-juiz, na segunda-feira. O objetivo foi discutir "aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros."

Conselho de Arbitragem faz balanço das primeiras dez jornadas na quarta-feira

I Liga

Conselho de Arbitragem faz balanço das primeiras dez jornadas na quarta-feira

Luciano Gonçalves, presidente do órgão federativo,(...)

Braz Frade interpreta como "as corporações a mexer-se para defenderem o indefensável: as arbitragens são más."

O antigo vice-presidente das águias atira culpas a Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem (CA): "Quando há maus resultados, a culpa é do presidente. Na arbitragem também é. A culpa é de um senhor que é o presidente do CA e que deixa que esta bandalheira se tenha instalado. Os clubes estão todos a protestar menos um."

O ex-dirigente aponta dedos ao Sporting por ser o clube mais beneficiado da temporada.

"Na arbitragem não se pode ter nacional porreirismo. Têm de ser decisões claras e iguais ou muito parecidas para todos os clubes. E não é isso que acontece. Os dirigentes do Braga, Porto e Benfica protestaram. Só os do Sporting não protestam porque têm sido os mais favorecidos", acusa.

Perder depois dos 90 "é um absurdo"

João Braz Frade garante que no Benfica "não é indiferente ganhar, empatar ou perder e não é admissível que se percam pontos depois dos 90 minutos três vezes seguidas, é um absurdo."

As águias deixaram escapar dois pontos com o Casa Pia no dia seguinte a Rui Costa ter vencido as eleições, um dia em que "o clube se mobilizou para defender o presidente, que não tinha bons resultados para apresentar."

"Esta direção tem obrigação de fazer muito melhor em termos desportivos do que a anterior. Não é uma carta em branco, têm essa obrigação. Rui Costa fez o que a oposição exigia e ele mudou toda a equipa do futebol", explica o antigo vice-presidente.

Apesar dos tempos conturbados, Braz Frade acredita que, assim que "a situação fique estabilizada, o Benfica vai voltar a ganhar mais do que os outros" e aprova a contratação de José Mourinho.

"Foi um upgrade, não porque o Bruno Lage estivesse a fazer mau trabalho, mas não estava a correr bem. Correu bem com o Schmidt, mas o clube ainda mantém um pouco o futebol pouco atrativo, pouco produtivo. Mourinho chegou há pouco tempo, claro", desculpa.

