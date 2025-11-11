Sindicato dos Jogadores coloca-se ao lado de António Silva contra a APAF

O Sindicato dos Jogadores (SJ) "lamenta" a participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra António Silva.

Em comunicado publicado esta terça-feira, o SJ revela que "foi surpreendido" com a participação da APAF, que classifica como "claramente precipitada", por declarações "consideradas normais e sem qualquer teor suscetível de constituir uma infração disciplinar".

"Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", afirmou António Silva, em declarações à BTV, após o empate (2-2) entre Benfica e Casa Pia.

O SJ entende que o central do Benfica "foi, definitivamente, aquele que teve mais ponderação e bom senso", entre todos os agentes desportivos que, durante o fim de semana, se pronunciaram sobre a arbitragem.

"Prova de força" da APAF

"O Sindicato dos Jogadores já havia apelado à APAF em casos anteriores para uma maior cooperação institucional e diálogo, procurando dirimir os conflitos entre árbitros e jogadores, sem o ambiente de provocação e guerrilha que resulta de queixas aos órgãos disciplinares. É esse o espírito que tem levado o Sindicato dos Jogadores a sensibilizar a APAF e o Conselho de Arbitragem para comportamentos tidos por árbitros para com jogadores, que violam os deveres éticos e respeito mútuo", lê-se.

Sem deixar de realçar que o respeito pela arbitragem "tem de ser um imperativo de todos os agentes desportivos", o Sindicato sublinha que "não se aceitam" atitudes como a da APAF, "como prova de força".

"O Sindicato dos Jogadores estará ao lado de António Silva e qualquer jogador nas mesmas circunstâncias, sempre numa atitude construtiva, em defesa do futebol português. Como estará sempre do lado dos árbitros, não aceitando linchamentos públicos nem atitudes que comprometem a sua integridade pessoal e profissional", pode ler-se no comunicado.