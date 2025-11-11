Sindicato dos Jogadores coloca-se ao lado de António Silva contra a APAF

11 nov, 2025 - 20:25 • Inês Braga Sampaio
O Sindicato dos Jogadores (SJ) "lamenta" a participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra António Silva.
Em comunicado publicado esta terça-feira, o SJ revela que "foi surpreendido" com a participação da APAF, que classifica como "claramente precipitada", por declarações "consideradas normais e sem qualquer teor suscetível de constituir uma infração disciplinar".
"Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", afirmou António Silva, em declarações à BTV, após o empate (2-2) entre Benfica e Casa Pia.
O SJ entende que o central do Benfica "foi, definitivamente, aquele que teve mais ponderação e bom senso", entre todos os agentes desportivos que, durante o fim de semana, se pronunciaram sobre a arbitragem.
"O Sindicato dos Jogadores já havia apelado à APAF em casos anteriores para uma maior cooperação institucional e diálogo, procurando dirimir os conflitos entre árbitros e jogadores, sem o ambiente de provocação e guerrilha que resulta de queixas aos órgãos disciplinares. É esse o espírito que tem levado o Sindicato dos Jogadores a sensibilizar a APAF e o Conselho de Arbitragem para comportamentos tidos por árbitros para com jogadores, que violam os deveres éticos e respeito mútuo", lê-se.
Sem deixar de realçar que o respeito pela arbitragem "tem de ser um imperativo de todos os agentes desportivos", o Sindicato sublinha que "não se aceitam" atitudes como a da APAF, "como prova de força".
"O Sindicato dos Jogadores estará ao lado de António Silva e qualquer jogador nas mesmas circunstâncias, sempre numa atitude construtiva, em defesa do futebol português. Como estará sempre do lado dos árbitros, não aceitando linchamentos públicos nem atitudes que comprometem a sua integridade pessoal e profissional", pode ler-se no comunicado.
António Silva não foi o único a atirar-se à arbitragem de Gustavo Correia, no final da partida. O treinador José Mourinho declarou que o Benfica empatara por culpa própria, "culpa do árbitro, culpa do VAR".
O relatório do árbitro, revelado esta terça-feira, dá conta de insultos e ameaças do diretor-geral para o futebol do Benfica, Mário Branco, dirigidos a Gustavo Correia e ao videoárbitro João Bento.
"Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento", disse Mário Branco, conforme escreveu Correia no relatório. Além de: "Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'."
Os três referiam-se a um penálti assinalado a favor do Casa Pia, por bola no braço de António Silva. O VAR Bola Branca José Leirós deu razão às críticas: "O penálti não existe, a bola vai ao tronco e depois ressalta para o braço, que está em posição natural. Decisão errada."
Na segunda-feira, o presidente da FPF, Pedro Proença, recebeu a APAF "com caráter de urgência" numa reunião para discutir o "ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".
Na quarta-feira, o presidente Conselho de Arbitragem e o diretor técnico da FPF para a arbitragem farão um "ponto de situação" sobre o "trabalho desenvolvido" nas primeiras dez jornadas do futebol profissional.