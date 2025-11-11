Treinador do Benfica espera "jogo de forças" com o Twente

O treinador Ivan Baptista disse esta terça-feira que o Benfica vai ter de "lutar e suar muito", na receção ao Twente, para somar, finalmente, os primeiros pontos na fase regular da Liga dos Campeões feminina.

Depois dos desaires diante da Juventus (2-1), da internacional portuguesa Tatiana Pinto, e do atual campeão europeu Arsenal (2-0), as encarnadas fazem parte de um conjunto de cinco equipas que não tem qualquer ponto na competição, pelo que é fundamental começar a pontuar.

"Estamos a chegar a um ponto intermédio da fase de liga. Foram duas boas exibições, mas não conseguimos o que mais queríamos. São cinco equipas que ainda não venceram nenhum jogo. Neste espaço de dez dias muito se vai decidir, são dois jogos importantíssimos para nós e vamos tentar, finalmente, pontuar", manifestou o técnico das águias, em conferência de imprensa.

O treinador, que assumiu esta temporada o leme da equipa feminina, substituindo Filipa Patão, apontou ao "objetivo de vencer o jogo e tentar inverter a tendência" de não pontuar, mas será necessário dar tudo no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, na quarta-feira. "Sabemos que é um jogo de forças de parte a parte. Não há equipas acessíveis, nem adversários fáceis. Vamos ter de lutar e suar muito", perspetivou Ivan Baptista.

Na conversa com os jornalistas esteve igualmente a lateral Lúcia Alves, que assinou o golo das águias contra a Juventus, para dar conta do bom momento vivido pela equipa, que vem de três vitórias seguidas nas competições domésticas. "Acho que estamos bem, infelizmente não começámos a época da melhor forma. Temos de demonstrar a qualidade que temos. Tenho a certeza que amanhã [na quarta-feira] estaremos na máxima força", previu.

Para internacional lusa, "não importa o que já passou, mas o que vem daqui para a frente", sendo que, tal como o seu treinador, defende que "na Champions não há jogos fáceis e todas as equipas querem pontuar".

Ao fim de duas jornadas, o pentacampeão português, que não soma qualquer ponto na classificação, ocupando a 15.ª posição da fase de liga da Liga dos Campeões, recebe o Twente, bicampeão neerlandês, no Estádio da Luz, na quarta-feira, a partir das 20h00.