"Vou rebentar-te todo". Árbitro do Benfica-Casa Pia expõe ameaças de Mário Branco

O árbitro do Benfica-Casa Pia da jornada 11 do campeonato, Gustavo Correia, revela, no relatório do jogo, que o diretor-geral dos encarnados para o futebol, Mário Branco, o ameaçou após o apito final.

No relatório, a que os jornais "Record" e "A Bola" tiveram acesso, Correia detalha que Mário Branco entrou no terreno de jogo e dirigiu-se-lhe.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"Proferindo as seguintes palavras: 'Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento que era o VAR!' Motivo pelo qual lhe exibi cartão vermelho direto", lê-se.

Gustavo Correia acrescenta que Mário Branco "perseguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários, enquanto dirigia novos insultos ao juiz principal.

"Proferindo as seguintes palavras para mim: 'Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'", detalha.