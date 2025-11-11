"Vou rebentar-te todo". Árbitro do Benfica-Casa Pia expõe ameaças de Mário Branco

11 nov, 2025 - 16:34 • Inês Braga Sampaio
O árbitro do Benfica-Casa Pia da jornada 11 do campeonato, Gustavo Correia, revela, no relatório do jogo, que o diretor-geral dos encarnados para o futebol, Mário Branco, o ameaçou após o apito final.
No relatório, a que os jornais "Record" e "A Bola" tiveram acesso, Correia detalha que Mário Branco entrou no terreno de jogo e dirigiu-se-lhe.
"Proferindo as seguintes palavras: 'Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento que era o VAR!' Motivo pelo qual lhe exibi cartão vermelho direto", lê-se.
Gustavo Correia acrescenta que Mário Branco "perseguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários, enquanto dirigia novos insultos ao juiz principal.
"Proferindo as seguintes palavras para mim: 'Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'", detalha.
Mário Branco foi expulso no final do empate (2-2) entre Benfica e Casa Pia, em que um penálti assinalado contra as águias gerou grande polémica. O VAR Bola Branca José Leirós deu razão às críticas: "O penálti [a favor do Casa Pia] não existe, a bola vai ao tronco e depois ressalta para o braço, que está em posição natural. Decisão errada."
Na segunda-feira, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), recebeu representantes da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol "com caráter de urgência". Uma reunião para discutir o "ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".
Na quarta-feira, o presidente Conselho de Arbitragem e o diretor técnico da FPF para a arbitragem farão um "ponto de situação" sobre o "trabalho desenvolvido" nas primeiras dez jornadas do futebol profissional.