Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Vou rebentar-te todo". Árbitro do Benfica-Casa Pia expõe ameaças de Mário Branco

11 nov, 2025 - 16:34 • Inês Braga Sampaio

Diretor-geral para o futebol do Benfica foi expulso no final da partida da 11.ª jornada da I Liga, que terminou empatada a dois golos, e o relatório do árbitro detalha os motivos.

A+ / A-

O árbitro do Benfica-Casa Pia da jornada 11 do campeonato, Gustavo Correia, revela, no relatório do jogo, que o diretor-geral dos encarnados para o futebol, Mário Branco, o ameaçou após o apito final.

No relatório, a que os jornais "Record" e "A Bola" tiveram acesso, Correia detalha que Mário Branco entrou no terreno de jogo e dirigiu-se-lhe.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Proferindo as seguintes palavras: 'Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c*****o! Vou rebentar contigo e com o João Bento que era o VAR!' Motivo pelo qual lhe exibi cartão vermelho direto", lê-se.

Gustavo Correia acrescenta que Mário Branco "perseguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários, enquanto dirigia novos insultos ao juiz principal.

"Proferindo as seguintes palavras para mim: 'Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m***a nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c*****o, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha'", detalha.

Braz Frade: "As vítimas são os clubes, não são os árbitros"

Benfica

Braz Frade: "As vítimas são os clubes, não são os árbitros"

Antigo vice-presidente do Benfica diz que "arbitra(...)

Mário Branco foi expulso no final do empate (2-2) entre Benfica e Casa Pia, em que um penálti assinalado contra as águias gerou grande polémica. O VAR Bola Branca José Leirós deu razão às críticas: "O penálti [a favor do Casa Pia] não existe, a bola vai ao tronco e depois ressalta para o braço, que está em posição natural. Decisão errada."

Na segunda-feira, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), recebeu representantes da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol "com caráter de urgência". Uma reunião para discutir o "ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".

Na quarta-feira, o presidente Conselho de Arbitragem e o diretor técnico da FPF para a arbitragem farão um "ponto de situação" sobre o "trabalho desenvolvido" nas primeiras dez jornadas do futebol profissional.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)