Diretor Geral do Benfica suspenso preventivamente por 20 dias

13 nov, 2025 - 23:45
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu preventivamente Mário Branco, diretor geral do Benfica, por 20 dias.
Foi também aberto um processo disciplinar.
Em causa os incidentes ocorridos no final do jogo entre Benfica e Casa Pia.
De recordar que, segundo o árbitro Gustavo Correia, o diretor geral dos encarnados insultou e ameaçou.
Entre outras frases, Branco terá dito: “Vou rebentar contigo”.
O Benfica terá ainda de pagar 510 euros pelo facto de, no final do jogo, Mário Branco ter "acedido ao retângulo de jogo”, seguido a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários.