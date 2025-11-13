Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FPF

Diretor Geral do Benfica suspenso preventivamente por 20 dias

13 nov, 2025 - 23:45

Foi também aberto um processo disciplinar e o Benfica foi multado.

A+ / A-

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu preventivamente Mário Branco, diretor geral do Benfica, por 20 dias.

Foi também aberto um processo disciplinar.

Em causa os incidentes ocorridos no final do jogo entre Benfica e Casa Pia.

De recordar que, segundo o árbitro Gustavo Correia, o diretor geral dos encarnados insultou e ameaçou.

Entre outras frases, Branco terá dito: “Vou rebentar contigo”.

O Benfica terá ainda de pagar 510 euros pelo facto de, no final do jogo, Mário Branco ter "acedido ao retângulo de jogo”, seguido a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)