Bruno Lage pede “tempo” para Mourinho e admite reforços

O treinador Bruno Lage falou sobre o Benfica, à margem de uma apresentação na Faculdade de Motricidade Humana.

O técnico, que deixou a Luz em setembro, pede “tempo” para José Mourinho.

“O mais importante e aquilo que dizia para mim, e mantenho a coerência, é que o maior adversário do Benfica nesta época seria o fator tempo. Por isso, se eu pedia tempo para mim, acho que é legítimo pedir tempo para o míster José Mourinho. Tempo de qualidade para treinar”, disse.

Lage insiste: “O número de treinos é muito curto. O Benfica tem mais tempo a jogar do que propriamente a treinar. Tem de haver um período de tempo que seja padronizado em treinos. Treinos que não são apenas treinos de recuperação, mas com todos os jogadores à sua disposição para treinar e para fazer crescer a sua ideia de jogo”.

Em declarações aos jornalistas, o treinador aproveita para defender a sua ideia. “Eu e Rui Costa estávamos concentrados em construir um plantel de enorme qualidade, em relação àquilo que é a minha ideia de jogo. Aquilo que eu vos posso dizer, que na minha opinião, é um plantel com enorme qualidade”.

Mas, há necessidade de reforços? “Claro que sim. Uma das posições é o médio-ala esquerdo. Como vocês sabem, no decorrer da pré-época, perdemos o Akturkoglu, que era um jogador muito importante para a equipa. E perdemos também o Bruma, não se esqueçam dele. Até lá, Manu Silva vai regressar. Com muita pena minha, foi um jogador que pedi e praticamente não jogou comigo. E ainda há a recuperação do Bah, que pode ser alternativa ao Dedic.”

“No mercado de janeiro poderá também o treinador, o míster José Mourinho, aproveitar tal como eu aproveitei para contratar jogadores que vão ao encontro da sua ideia de jogo”, disse.

Bruno Lage aproveita para responder a José Mourinho, que disse que a equipa “mordia pouco”.

“Eu tenho as costas largas. Eu não senti isso como crítica, vou ser honesto. Os treinadores são diferentes. As ideias de jogo dos treinadores são diferentes. A minha é diferente de Roger Schmidt e a de Mourinho é diferente da minha”, referiu.

Bruno Lage tem estado longe dos relvados desde setembro mas diz continuar a trabalhar com a sua equipa técnica, prometendo até novidades em breve no que diz respeito a conteúdos audiovisuais.