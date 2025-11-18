Ouvir
Taça de Portugal

Lukebakio foi expulso num Osasuna-Sevilha em abril e agora vai cumprir castigo na Taça de Portugal

18 nov, 2025 - 15:05 • Hugo Tavares da Silva

Como o Sevilha recorreu na altura à justiça civil para obter a suspensão preventiva do castigo, agora toca ao Benfica cumprir esse jogo de castigo

O futebolista Dodi Lukebakio, do Benfica, vai falhar o jogo contra o Atlético Clube de Portugal, na sexta-feira, a contar para a quarta ronda da Taça de Portugal.

A razão é inesperada, explica assim uma nota no site oficial do Benfica: “O jogador foi expulso pelo Sevilla Fútbol Club, a 24 de abril deste ano, na visita ao Club Atlético Osasuna, na jornada 33 da edição 2024/25 da La Liga, tendo sido punido pela justiça desportiva com um jogo de suspensão”.

Ora, como o Sevilha recorreu na altura à justiça civil para obter a suspensão preventiva do castigo, agora toca ao Benfica cumprir esse jogo de castigo que ficou a dever nesse jogo contra o Osasuna. Por isso, Lukebakio vai falhar o encontro contra o clube da Tapadinha, de Alcântara.

"Mais se informa que o SL Benfica foi devidamente informado pelo Sevilla Fútbol Club sobre este processo, aquando da transferência do jogador”, nota ainda o clube da Luz.

