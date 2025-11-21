Ouvir
Lukebakio operado ao tornozelo. Paragem ronda os três meses

21 nov, 2025 - 18:22 • Eduardo Soares da Silva

Avançado do Benfica foi operado à fratura no tornozelo direito esta sexta-feira.

A+ / A-

O avançado do Benfica, Dodi Lukebakio, foi operado, esta sexta-feira, a uma fratura no tornozelo esquerdo e deverá ficar fora durante cerca de três meses.

"A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada no Hospital da Luz e acompanhada pelo departamento médico do SL Benfica", esclarece as águias em nota oficial.

O extremo de 28 anos sofreu a fratura ao serviço da seleção da Bélgica e, segundo a comunicação social, só deverá voltar no final de fevereiro à competição.

Lukebakio custou 20 milhões de euros ao Benfica no último dia do mercado de transferências. Veio do Sevilha e assumia-se como titular sob o comando técnico de José Mouriho.

O avançado levava, até ao momento, um golo e três assistências em 11 jogos disputados.

