Mourinho arrasa o plantel. "Muitos jogadores não foram sérios, não gosto de jogadores que me traem"

José Mourinho, treinador do Benfica, não poupou nas críticas aos jogadores que "não foram sérios" na vitória frente ao Atlético CP, por 2-0, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

À RTP, o treinador revelou que, se pudesse, só não tiraria o estreante Rodrigo Rêgo e o capitão Otamendi ao intervalo e que muitos jogadores "não foram sérios" na abordagem ao jogo.

Balanço da partida: "Vi o Atlético em Mafra e percebi que havia organização e miúdos com qualidade. A nossa primeira parte é pobre e ao nível que mais me dói, que é ser pobre na atitude. Houve muito jogador que não foi sério e que não encarou as coisas como devia. Ao intervalo faço quatro substituições mas gostava de ter feito nove. Havia dois que queriam jogar, os jogos são para levar a sério. Os outros nove não estavam."

Segunda parte: "Melhorámos muito, o Atlético já não conseguiu sair e era uma questão de tempo até fazermos o golo. Se tivéssemos conseguido mais cedo, o resultado seria certamente mais volumoso. Assim foi quanto baste, mas atitude na 2.ª parte melhorou, fomos completamente dominadores. Não gostei da primeira parte."

Estreia de Rodrigo Rêgo: "É para continuar. Não posso dizer se é para continuar como titular, se na próxima terça-feira jogará ou não. Mas sigo com a máxima atenção, apesar de estar aqui há pouco tempo, os jogadores das camadas jovens. E sabia uma coisa relativamente ao Rêgo, que era não poderia antecipar se ele faria um grande jogo, se teria muita qualidade no seu jogo, mas sabia que não me iria trair. E não gosto de jogadores que me traem. Ele era um dos dois que não tirava ao intervalo."

O outro era Aursnes? "Era o Otamendi, tirou-me as respostas que não queria dar."

Sistema de três centrais: "Não tem nada a ver. O que não resultou foram os que estiveram em campo. O problema não era o sistema, eram os jogadores. Houve jogadores que desde o primeiro minuto não estavam cá. Já disse que não me venham bater à porta porque não jogam."

Está a ter dificuldade para passar a mensagem: "A minha mensagem é a dos benfiquistas. A responsabilidade é minha, mas os jogadores também têm. Ao nível da atitude, há coisas que não são negociáveis e que não posso aceitar. Estou seguro que o Benfica perdoa muita coisa de um modo geral, não perdoa falta de atitude".