Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atlético

Pedro D'Oliveira: "Enquanto as pernas existiram, criámos dificuldades a uma das melhores equipas do mundo"

21 nov, 2025 - 23:02 • Redação

O treinador do Atlético CP mostra-se "orgulhoso" por ter conseguido criar dificuldades ao Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

A+ / A-

Pedro D'Oliveira, treinador do Atlético CP, mostrou-se "orgulhoso", em declarações à RTP, por ter "criado dificuldades a uma das melhores equipas do mundo", depois da derrota com o Benfica, por 2-0, para a Taça de Portugal.

A equipa da Liga 3 conseguiu segurar o empate, e ter boas oportunidades, até sofrer o primeiro golo aos 73 minutos, por Richard Ríos. Pavlidis estabeleceu o resultado final menos de cinco minutos depois.

Que sensação fica? "Orgulho muito grande, de todos representarmos este clube. Enquanto as pernas existiram, olhámos nos olhos e criámos dificuldades a uma das melhores equipas do mundo. Orgulho".

Qual foi a ideia para o jogo? "Passava muito pela identidade, que quem olhasse visse o que é ser o Atlético. Se trocássemos a equipa do outro lado que a nossa atitude fossa a mesma. Tivemos coragem. Mérito do Benfica na segunda parte e, quando faltaram pernas, não faltou coragem".

O golo de Ríos colocou ponto final na esperança? "Não consigo dizer isso, porque estamos em jogo com 1-0. Se fosse ao contrário, o Benfica não iria deixar o jogo andar."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?