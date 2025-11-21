Pedro D'Oliveira: "Enquanto as pernas existiram, criámos dificuldades a uma das melhores equipas do mundo"

Pedro D'Oliveira, treinador do Atlético CP, mostrou-se "orgulhoso", em declarações à RTP, por ter "criado dificuldades a uma das melhores equipas do mundo", depois da derrota com o Benfica, por 2-0, para a Taça de Portugal.

A equipa da Liga 3 conseguiu segurar o empate, e ter boas oportunidades, até sofrer o primeiro golo aos 73 minutos, por Richard Ríos. Pavlidis estabeleceu o resultado final menos de cinco minutos depois.

Que sensação fica? "Orgulho muito grande, de todos representarmos este clube. Enquanto as pernas existiram, olhámos nos olhos e criámos dificuldades a uma das melhores equipas do mundo. Orgulho".

Qual foi a ideia para o jogo? "Passava muito pela identidade, que quem olhasse visse o que é ser o Atlético. Se trocássemos a equipa do outro lado que a nossa atitude fossa a mesma. Tivemos coragem. Mérito do Benfica na segunda parte e, quando faltaram pernas, não faltou coragem".

O golo de Ríos colocou ponto final na esperança? "Não consigo dizer isso, porque estamos em jogo com 1-0. Se fosse ao contrário, o Benfica não iria deixar o jogo andar."