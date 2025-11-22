Líder do Diabos Vermelhos encontrado morto

22 nov, 2025 - 00:15 • Ricardo Vieira
O líder da claque Diabos Vermelhos afeta ao Benfica, Sérgio Caetano, foi encontrado morto esta sexta-feira à noite junto ao Estádio da Luz, em Lisboa.
Segundo a notícia avançada pelo jornal Correio da Manhã, o chefe dos Diabos Vermelhos estava dentro de um carro e apresentava um ferimento provocado por arma de fogo.
A arma foi encontrada no interior da viatura.
O alerta foi dado por um popular que passava pelo local.
O chefe dos Diabos Vermelhos estaria incontactável desde a manhã desta sexta-feira.
A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária já foi acionada.
O Benfica, em comunicado, lamenta "profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos".
"A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica, nos mais diferentes estádios e pavilhões, em Portugal e além-fronteiras", refere o emblema encarnado, numa mensagem publicada no site oficial.
O Benfica endereça à família de Sérgio Caetano, aos seus amigos e aos Diabos Vermelhos "as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor".
[notícia atualizada às 00h33]