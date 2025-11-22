Ouvir
Benfica

Líder do Diabos Vermelhos encontrado morto

22 nov, 2025 - 00:15 • Ricardo Vieira

Chefe da conhecida claque do Benfica encontrado morto junto ao Estádio da Luz. Clube lamenta "profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista".

O líder da claque Diabos Vermelhos afeta ao Benfica, Sérgio Caetano, foi encontrado morto esta sexta-feira à noite junto ao Estádio da Luz, em Lisboa.

Segundo a notícia avançada pelo jornal Correio da Manhã, o chefe dos Diabos Vermelhos estava dentro de um carro e apresentava um ferimento provocado por arma de fogo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A arma foi encontrada no interior da viatura.

O alerta foi dado por um popular que passava pelo local.

O chefe dos Diabos Vermelhos estaria incontactável desde a manhã desta sexta-feira.

A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária já foi acionada.

Benfica recorda "figura incontornável"

O Benfica, em comunicado, lamenta "profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos".

"A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica, nos mais diferentes estádios e pavilhões, em Portugal e além-fronteiras", refere o emblema encarnado, numa mensagem publicada no site oficial.

O Benfica endereça à família de Sérgio Caetano, aos seus amigos e aos Diabos Vermelhos "as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor".

[notícia atualizada às 00h33]

