Benfica

Mourinho criticou os jogadores a pensar no Ajax: a leitura de uma especialista em psicologia do desporto

24 nov, 2025 - 13:10 • Rui Viegas

Ana Bispo Ramíres foi escutada por Bola Branca na sequência da contratação de um "mental coach" por parte do Ajax, adversário seguinte do Benfica.

Ao criticar os jogadores após a partida da Taça de Portugal contra o Atlético, José Mourinho estaria já a trabalhar a cabeça dos mesmos, visando o embate desta terça-feira para a Champions frente ao Ajax.

A convicção é de Ana Bispo Ramires, especialista em psicologia do desporto e performance, escutada por Bola Branca na sequência - também - da contratação de um "mental coach" por parte do emblema de Amesterdão, para fazer face à sua própria crise.

Os neerlandeses, recorde-se, são a par do Benfica as únicas equipas que ainda não somaram qualquer ponto na prova milionária. E, no campeonato, têm igualmente deixado a desejar.

O capitão do Ajax, Kenneth Taylor, admitiu, em declarações a vários meios de comunicação locais, que “falta confiança" à equipa e que o próximo adversário das águias cria “poucas oportunidades”. “Já temos um preparador mental, mas é difícil quando há tantas mudanças”, revelou à ESPN.

"Sobre treinadores como o José Mourinho, costumo dizer a brincar que 'muitas vezes a opinião pública não sabe o que eles estão a fazer mas eles estão a fazer alguma coisa’”, reflete Ana Bispo Ramíres, para quem o técnico dos encarnados está claramente capacitado para "interferir e fá-lo certamente" nesta área.

"Diria que sim, que essa estratégia pode estar integrada num plano especifico que ele tenha. São treinadores que conseguem planear os estímulos para as suas equipas a curto, médio e longo prazo. Pode ter sido claramente uma forma de intervir."

Por outro lado, esta especialista faz questão de separar as águas em relação ao que é um psicólogo clinico e outros 'intervenientes motivacionais', sem bases científicas comprovadas.

"Sob um registo de enorme pressão podemos dar indicações ao treinado para ajudar a desbloquear a equipa. Para mim, o que é complicado é que há pessoas sem formação absolutamente nenhuma e avançam para o registo do 'boa, boa, bora, bora' e isto não ajuda a equipa", finaliza Ana Bispo Ramíres.

