Mourinho criticou os jogadores a pensar no Ajax: a leitura de uma especialista em psicologia do desporto

Ao criticar os jogadores após a partida da Taça de Portugal contra o Atlético, José Mourinho estaria já a trabalhar a cabeça dos mesmos, visando o embate desta terça-feira para a Champions frente ao Ajax.

A convicção é de Ana Bispo Ramires, especialista em psicologia do desporto e performance, escutada por Bola Branca na sequência - também - da contratação de um "mental coach" por parte do emblema de Amesterdão, para fazer face à sua própria crise.

Os neerlandeses, recorde-se, são a par do Benfica as únicas equipas que ainda não somaram qualquer ponto na prova milionária. E, no campeonato, têm igualmente deixado a desejar.

O capitão do Ajax, Kenneth Taylor, admitiu, em declarações a vários meios de comunicação locais, que “falta confiança" à equipa e que o próximo adversário das águias cria “poucas oportunidades”. “Já temos um preparador mental, mas é difícil quando há tantas mudanças”, revelou à ESPN.



"Sobre treinadores como o José Mourinho, costumo dizer a brincar que 'muitas vezes a opinião pública não sabe o que eles estão a fazer mas eles estão a fazer alguma coisa’”, reflete Ana Bispo Ramíres, para quem o técnico dos encarnados está claramente capacitado para "interferir e fá-lo certamente" nesta área.

"Diria que sim, que essa estratégia pode estar integrada num plano especifico que ele tenha. São treinadores que conseguem planear os estímulos para as suas equipas a curto, médio e longo prazo. Pode ter sido claramente uma forma de intervir."

Por outro lado, esta especialista faz questão de separar as águas em relação ao que é um psicólogo clinico e outros 'intervenientes motivacionais', sem bases científicas comprovadas.

"Sob um registo de enorme pressão podemos dar indicações ao treinado para ajudar a desbloquear a equipa. Para mim, o que é complicado é que há pessoas sem formação absolutamente nenhuma e avançam para o registo do 'boa, boa, bora, bora' e isto não ajuda a equipa", finaliza Ana Bispo Ramíres.