Mourinho. "É fundamental ganhar" ao Ajax

O treinador do Benfica, José Mourinho, não tem dúvidas: "É fundamental ganhar" ao Ajax em mais uma jornada da Liga dos Campeões.

Fundamental ganhar

"As duas equipas estão exatamente na mesma situação. Não me preocupei em perceber o calendário que o Ajax terá. Depois já não tem grande interesse. Este jogo é fundamental para as duas equipas. 9 pontos poderiam ser suficientes. Quem perder amanhã ainda terá matematicamente esperança de se poder qualificar com três vitórias, mas olhando para a nossa situação de modo muito objetivo, os três próximos jogos não serão propriamente fáceis. É fundamental ganharmos amanhã."

Mensagem depois do Atlético

"Relativamente à minha mensagem depois do jogo, tenho um jogador à minha esquerda que pode confirmar que aquilo que disse à imprensa disse aos jogadores. Não vejo nenhum filme, mas percebo que têm de debater senão como conseguem ter comentadores 23 horas e meia por dia em todos os canais televisivos? Para mim e para os jogadores acabou ali. Foi uma mensagem que quis passar. Se me perguntar se os últimos treinos foram bons, digo que sim. O de hoje e o de ontem foram muito bons. Tem sido assim. Não tenho nada a dizer de negativo em relação à forma como eles treinam, pelo contrário. Espero que a equipa amanhã dê o seu máximo e que os jogadores estejam no máximo de concentração e motivação. É uma questão de ganhar para poder ter esperança de nos qualificarmos. Mais importante do que essa motivação não conheço."

Ivanovic

"Quando martelam sempre na mesma coisa, não me agrada, mas entendo. Quando mentem, isso chateia-me profundamente. Se há jogador que trabalha muito e se há jogador que dá tudo nos treinos ou nos jogos - a substituição não teve nada a ver com a atitude - é o Ivanovic. É um rapaz extraordinário que trabalha tanto. As coisas não lhe estão a sair bem, mas é um rapaz extraordinário e intocável do ponto de vista profissional. Uma coisa é comentar e outra é inventar. Quando se inventa por jogadores que são queridos por mim, custa-me."

Balneário pode virar-se contra si?

"O teu pai foi sempre simpático para ti enquanto jovem até te transformares num adulto responsável? Há fases. É exatamente isso."

Manu

"O Manu não tem 90 minutos. Não começa o jogo. Os minutos que possa ter e que possa ajudar têm condicionamentos. Não vem para fazer turismo nem para estar no banco a bater palmas. Vem porque pode jogar. Se tivermos necessidade, o Manu jogará. Apresenta algumas limitações em relação à 'minutagem' e à intensidade do jogo, às mudanças de ritmo. Tem alguns problemas, mas pode jogar. A recuperação da lesão é total. Está a trabalhar bem. Precisamos dele para ter mais equilíbrio no plantel. É bem-vindo. Se está cá é porque nos pode ajudar."

Rodrigo Rêgo

"Rodrigo Rêgo não pode jogar como lateral numa linha de 4. Não são as suas características. Quando os jogadores vêm de baixo, tem de haver um 'transfer' do que adquiriram. Nesta altura não tem condições para ser lateral. No futuro sim, porque quando os jogadores trabalham taticamente vão crescendo. É um ala, tanto pela direita como pela esquerda num sistema de 4. Com 3 defesas, é um ala esquerdo. Jogou bem. Do ponto de vista físico tem essa capacidade de jogar a alto nível. Pode jogar amanhã. Não quero dizer o sistema. O meu colega Grim gostaria de ter a certeza do que vamos fazer. Estou convencido que o António Silva está congelado porque está um frio dos diabos lá fora."

Obrador

“Jogou pela Espanha sub-21 e não jogou no jogo seguinte que seria mais difícil. O Rêgo ficou comigo a trabalhar. O Obrador só voltou 2 dias antes do jogo. Há vantagem para quem fica, sobretudo para a rapaziada jovem. Preciso de os ver e ver o que podem dar. O Obrador é lateral a 4. Tem de crescer do ponto de vista defensivo, tem algumas lacunas. Como começamos com 3 defesas com o Atlético e com alas ofensivos, o Rêgo está mais entrosado nisso. Quis dar-lhe a oportunidade. Se não dás oportunidade aos mais jovens, nunca sabes o que podem fazer ou não fazer. É sempre uma dúvida a forma como reagem a novos cenários. Tens de os meter. Se não os metes, não sabes. Foi uma oportunidade boa para meter o Rodrigo e perceber se tinha condições para continuar connosco."

Ajax

"Eles têm bons jogadores, um treinador que os conhece bem. Já estava com eles, não chegou agora. Ele identificou princípios em que a equipa pode melhorar. Não estou fixado na forma como estão a jogar. Se olhares para nós e vires os resultados na Champions, eles pensam o mesmo. Será um jogo difícil."

Maior desafio?

"É a responsabilidade de ganhar. Uma coisa é quereres ganhar, outra é teres de ganhar. Para mim, é o mesmo porque digo sempre a mim mesmo que tenho de ganhar. Tens de ser equilibrado. Sabemos que temos de ganhar para atingir os 9 ou 10 pontos, penso que 9 serão necessários. Temos de ganhar, mas temos de jogar com o cérebro, não só com o coração e com as emoções."

A partida entre Ajax e Benfica está marcada para as 17h45 desta terça-feira. As duas equipas ainda não pontuaram na fase de liga da Champions.

