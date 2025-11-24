Quase dez meses depois, Manu Silva volta aos convocados do Benfica

24 nov, 2025 - 14:31 • Eduardo Soares da Silva
Quase dez meses depois da lesão grave no joelho, o médio Manu Silva está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo em Amesterdão contra o Ajax, para a Liga dos Campeões.
O médio de 24 anos foi contratado em janeiro ao Vitória de Guimarães, mas lesionou-se na terceira partida de águia ao peito, frente ao Moreirense, a 8 de fevereiro.
Manu voltou aos treinos há um mês e José Mourinho já tinha adiantado que o seu regresso à competição estaria marcado para o final de novembro.
O Ajax-Benfica é um jogo de "tudo ou nada" para o Benfica, uma vez que será entre as únicas duas equipas que ainda não pontuaram na Liga dos Campeões.
Lesões
Bragança, Manu Silva e Bah juntaram-se à lista dos(...)
As águias perderam com o Qarabag em casa, jogo que marcou o despedimento de Bruno Lage, e não conseguiu fazer melhor nas três partidas com José Mourinho ao leme: derrota por 1-0 em Londres, frente ao Chelsea, derrota por 3-0 em Newcastle e novo deslize frente ao Leverkusen, no Estádio da Luz, por 1-0.
Depois do Ajax, o Benfica tem dois jogos complicados no início de 2026: vai a Turim medir forças com a Juventus, a 21 de janeiro, e recebe o Real Madrid no dia 28 do mesmo mês.
Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira.
Defesas: Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Joshua Wynder, António Silva, Amar Dedic, Rafael Obrador e Tomás Araújo;
Médios: Aursnes, João Rego, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Sudakov, Manu Silva, João Veloso, Leandro Barreiro e Diogo Prioste.
Avançados: Rodrigo Rêgo, Schjelderup, Gianluca Prestianni, Ivanovic, Pavlidis e Henrique Araújo.