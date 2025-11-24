Quase dez meses depois, Manu Silva volta aos convocados do Benfica

Quase dez meses depois da lesão grave no joelho, o médio Manu Silva está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo em Amesterdão contra o Ajax, para a Liga dos Campeões.

O médio de 24 anos foi contratado em janeiro ao Vitória de Guimarães, mas lesionou-se na terceira partida de águia ao peito, frente ao Moreirense, a 8 de fevereiro.

Manu voltou aos treinos há um mês e José Mourinho já tinha adiantado que o seu regresso à competição estaria marcado para o final de novembro.

O Ajax-Benfica é um jogo de "tudo ou nada" para o Benfica, uma vez que será entre as únicas duas equipas que ainda não pontuaram na Liga dos Campeões.