Quase dez meses depois, Manu Silva volta aos convocados do Benfica

24 nov, 2025 - 14:31 • Eduardo Soares da Silva

Médio lesionou-se com gravidade em fevereiro e está de volta às opções. Benfica joga em Amesterdão com o Ajax num duelo entre os últimos classificados da Liga dos Campeões.

A+ / A-

Quase dez meses depois da lesão grave no joelho, o médio Manu Silva está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo em Amesterdão contra o Ajax, para a Liga dos Campeões.

O médio de 24 anos foi contratado em janeiro ao Vitória de Guimarães, mas lesionou-se na terceira partida de águia ao peito, frente ao Moreirense, a 8 de fevereiro.

Manu voltou aos treinos há um mês e José Mourinho já tinha adiantado que o seu regresso à competição estaria marcado para o final de novembro.

O Ajax-Benfica é um jogo de "tudo ou nada" para o Benfica, uma vez que será entre as únicas duas equipas que ainda não pontuaram na Liga dos Campeões.

Mais de 50 roturas de ligamento nas principais ligas. Epidemia ou epifenómeno?

Lesões

Mais de 50 roturas de ligamento nas principais ligas. Epidemia ou epifenómeno?

Bragança, Manu Silva e Bah juntaram-se à lista dos(...)

As águias perderam com o Qarabag em casa, jogo que marcou o despedimento de Bruno Lage, e não conseguiu fazer melhor nas três partidas com José Mourinho ao leme: derrota por 1-0 em Londres, frente ao Chelsea, derrota por 3-0 em Newcastle e novo deslize frente ao Leverkusen, no Estádio da Luz, por 1-0.

Depois do Ajax, o Benfica tem dois jogos complicados no início de 2026: vai a Turim medir forças com a Juventus, a 21 de janeiro, e recebe o Real Madrid no dia 28 do mesmo mês.

Os convocados

Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira.

Defesas: Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Joshua Wynder, António Silva, Amar Dedic, Rafael Obrador e Tomás Araújo;

Médios: Aursnes, João Rego, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Sudakov, Manu Silva, João Veloso, Leandro Barreiro e Diogo Prioste.

Avançados: Rodrigo Rêgo, Schjelderup, Gianluca Prestianni, Ivanovic, Pavlidis e Henrique Araújo.

