"Queremos deixar de estar em branco". Ajax quer estrear-se a vencer contra o Benfica

O treinador interino do Ajax, Fred Grim, disse que está “preparado para todos os cenários” no jogo com o Benfica, da quinta jornada da Liga dos Campeões de futebol, entre as duas únicas equipas sem pontos conquistados.

“Sei que o Benfica também está a zeros [tal como Ajax]. E com um treinador como [José] Mourinho, enquanto seu adversário, devo estar preparado para todos os cenários”, assinalou Fred Grim, em conferência de imprensa, na véspera do encontro com a equipa lisboeta, em Amesterdão, nos Países Baixos.

O técnico salientou a importância do confronto com o Benfica, até porque ainda acredita na qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final, destinado aos clubes posicionados entre o nono e o 24.º lugar. O Ajax é 36.º e último, imediatamente atrás do Benfica, que ocupa a 35.ª posição.

“É um jogo muito importante, como são todos os jogos da Liga dos Campeões. Só pensamos em ganhar, porque queremos deixar de estar em ‘branco’, mas, para isso, também precisamos do apoio dos nossos adeptos. Espero que o tenhamos”, observou o treinador, de 60 anos.

Tal como o Benfica, a equipa de Amesterdão chegou a meio da fase de liga contando por derrotas as quatro partidas disputadas, perante os italianos do Inter Milão (2-0), os franceses do Marselha (4-0), os ingleses do Chelsea (5-1) e os turcos do Galatasaray (3-0).

Fred Grim, que foi confirmado como treinador interino do Ajax até à pausa de inverno da liga neerlandesa, na sequência do despedimento no início de novembro de John Heitinga, do qual era adjunto, espera obter um triunfo perante o Benfica também como forma de motivação para melhorar o atual sexto lugar no campeonato.

O belga Mika Godts, de 20 anos, tem sido aposta de Fred Grim para o ataque do Ajax e os cinco golos marcados e outras tantas assistências, em 15 jogos, parecem dar razão ao treinador, mas o jovem avançado disse preferir “ganhar jogos do que ser o autor dos golos”, ainda que “o ideal seja a conjugação desses fatores”.

Ajax e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 17h45 (hora em Lisboa), na Arena Johan Cruyff, sob arbitragem do alemão Sven Jablonski.