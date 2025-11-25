Ouvir
Liga dos Campeões

Benfica vence pela primeira vez na Champions e continua a sonhar

25 nov, 2025 - 19:42 • Inês Braga Sampaio

Águias marcaram a abrir, sustiveram a avalanche neerlandesa e, no final, garantiram os primeiros pontos na Liga dos Campeões.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

O Benfica conquistou os primeiros pontos na Liga dos Campeões, e logo três, esta terça-feira, ao derrotar o Ajax, em Amesterdão, por 2-0.

A equipa de José Mourinho adiantou-se cedo, aos seis minutos, com um remate de fora da área de Samuel Dahl. Apesar do domínio do Ajax, a partir da meia hora de jogo, o Benfica conseguiu conservar a vantagem e, nos descontos, aproveitou o desespero dos neerlandeses para, numa transição iniciada e concluída por Leandro Barreiro, dissipar as dúvidas.

O Benfica tem agora três pontos, após ter perdido todos os jogos anteriores. Sobe ao 28.º lugar da tabela da fase de liga da Champions, a um ponto do Eintracht Frankfurt, última equipa em postos de play-off.

Saiba Mais
