Benfica vence pela primeira vez na Champions e continua a sonhar

O Benfica conquistou os primeiros pontos na Liga dos Campeões, e logo três, esta terça-feira, ao derrotar o Ajax, em Amesterdão, por 2-0.
A equipa de José Mourinho adiantou-se cedo, aos seis minutos, com um remate de fora da área de Samuel Dahl. Apesar do domínio do Ajax, a partir da meia hora de jogo, o Benfica conseguiu conservar a vantagem e, nos descontos, aproveitou o desespero dos neerlandeses para, numa transição iniciada e concluída por Leandro Barreiro, dissipar as dúvidas.
O Benfica tem agora três pontos, após ter perdido todos os jogos anteriores. Sobe ao 28.º lugar da tabela da fase de liga da Champions, a um ponto do Eintracht Frankfurt, última equipa em postos de play-off.