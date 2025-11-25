Mourinho: "Se os 15 minutos finais fossem 150, Ajax não marcaria na mesma"

José Mourinho realça o trabalho defensivo do Benfica, que soube fechar os caminhos para a baliza na reta final da vitória (2-0) sobre o Ajax.

"Sentíamos que se os 15 minutos finais, em vez de 15 minutos fossem 150, não marcariam na mesma. Essa solidez, o esforço e concentração dos jogadores, a alegria depois da vitória, é uma coisa bonita", afirma o treinador, em declarações à Sport TV, após a partida.



O Benfica somou os primeiros pontos na Liga dos Campeões, em que até agora perdera todos os jogos. Os encarnados somam três pontos e estão a um do Eintracht Frankfurt, primeira equipa em zona de play-off.

Análise: "Os últimos dez minutos da primeira parte foram caóticos, perdemos o controlo. Tivemos dificuldade. Na segunda parte, é verdade que não fomos perigosos, mas eles tiveram uma única oportunidade e depois o jogo foi completamente controlado por nós. Sentíamos que se os 15 minutos finais, em vez de 15 minutos fossem 150, não marcariam na mesma. Essa solidez, o esforço e concentração dos jogadores, a alegria depois da vitória, é uma coisa bonita."

Entrada mais expectante na segunda parte: "Uma coisa é jogares a querer ganhar e outra é teres de ganhar. É uma pressão diferente. Não somos uma equipa com gente rápida no ataque para podermos ser perigosos na transição. Jogámos com as armas que tínhamos, soubemos defender bem, e os jogadores estiveram bem. Mesmo sem o golo do Leandro Barreiro, a sensação era de que o jogo estava controlado."

Só fez três substituições, duas depois do 2-0: "Se eu tivesse no banco alas que me pudessem fechar espaços e ao mesmo tempo matar em contra-ataque... É isso que qualquer treinador gosta de ter. Mas também, naquele momento, eles jogam com dois avançados, o mais baixo com 1,90 metros. Muita situação de cruzamento, de bola parada. Uma equipa que também tem de ganhar, que podia entrar em jogo mais direto. Naquele momento, se posso proteger o António Silva e o Otamendi de um 2x2 e criar superioridade ali com o Tomás Araújo... O objetivo era ganhar."