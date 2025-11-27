Benfica. Mourinho chama vários jovens e só fala à Btv

27 nov, 2025 - 17:26
O Benfica começou a preparação para a partida contra o Nacional com várias novidades.
O técnico José Mourinho chamou vários jovens da equipa B: Kevin Pinto, Tiago Freitas, Eduardo Fernandes e Francisco Silva. Também estiveram Rodrigo Rêgo e Gonçalo Oliveira.
Nesta altura são quatro os lesionados: Bah, Nuno Félix, Bruma e Lukebakio.
Já Richard Ríos está castigado e não vai à Madeira.
A partida está marcada para as 18h00 de sábado.
Mourinho só vai fazer a antevisão do encontro à Btv, televisão do clube.