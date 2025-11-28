A hora do adeus de Óscar Cardozo. "Era daqueles que parecia que a bola ia ter com ele"

Óscar Cardozo, antigo jogador do Benfica, poderá ter terminado a carreira, segundo a imprensa paraguaia.

O avançado de 42 anos terminou a época no Libertad, clube que representa desde 2017, e teve um momento de despedida no relvado com colegas de equipa e familiares, o que indicia um ponto final numa longa carreira.

A passagem mais marcante de Cardozo pelo futebol europeu foi no Benfica, que representou durante sete temporadas e marcou 172 golos.

Quim partilhou o balneário com o avançado durante várias dessas épocas e recorda um dos avançados mais letais que viu jogar: "Tinha um pé esquerdo fantástico, batia muito bem na bola. Era daqueles que parecia que a bola ia ter com ele. Dizíamos que ele só marcava golos fáceis, mas o perfil e a qualidade era mais do que isso. Foi dos jogadores que mais gosto tive em partilhar balneário."

O guarda-redes viu "Tacuara" chegar às águias e, aos poucos, a soltar-se com os colegas: "Não tinha estado nunca na Europa, era mais tímido. Foi conhecendo os colegas e ganhando moral e confiança. Depois, vimos um Cardozo brincalhão."

Cardozo acabou por nunca dar o salto para um emblema de maior dimensão. Seguiram-se dois anos no Trabzonspor e mais um no Olympiakos antes do regresso ao Paraguai.

"Ele não era alguém de se movimentar muito, de profundidade. Era de bola no pé, mais fixo e de área. Ele fazia falta a qualquer equipa, tinha golo. Podia entrar e tinha sempre as suas oportunidades. Fazia falta em qualquer equipa, também era muito importante nas bolas paradas", conclui.

Cardozo venceu oito títulos pelo Benfica: dois campeonatos, cinco Taças da Liga e uma Taça de Portugal. Fez ainda 58 jogos pela seleção do Paraguai e marcou presença no Mundial da África do Sul, em 2010.