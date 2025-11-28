Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

A hora do adeus de Óscar Cardozo. "Era daqueles que parecia que a bola ia ter com ele"

28 nov, 2025 - 18:49 • André Maia

Aos 42 anos, o ex-avançado do Benfica terminou a época pelo Libertad e viveu um momento de despedida no relvado. Quim recorda um jogador com "grande finalização" e que "fazia falta a qualquer equipa."

A+ / A-

Óscar Cardozo, antigo jogador do Benfica, poderá ter terminado a carreira, segundo a imprensa paraguaia.

O avançado de 42 anos terminou a época no Libertad, clube que representa desde 2017, e teve um momento de despedida no relvado com colegas de equipa e familiares, o que indicia um ponto final numa longa carreira.

A passagem mais marcante de Cardozo pelo futebol europeu foi no Benfica, que representou durante sete temporadas e marcou 172 golos.

Quim partilhou o balneário com o avançado durante várias dessas épocas e recorda um dos avançados mais letais que viu jogar: "Tinha um pé esquerdo fantástico, batia muito bem na bola. Era daqueles que parecia que a bola ia ter com ele. Dizíamos que ele só marcava golos fáceis, mas o perfil e a qualidade era mais do que isso. Foi dos jogadores que mais gosto tive em partilhar balneário."

O guarda-redes viu "Tacuara" chegar às águias e, aos poucos, a soltar-se com os colegas: "Não tinha estado nunca na Europa, era mais tímido. Foi conhecendo os colegas e ganhando moral e confiança. Depois, vimos um Cardozo brincalhão."

Cardozo acabou por nunca dar o salto para um emblema de maior dimensão. Seguiram-se dois anos no Trabzonspor e mais um no Olympiakos antes do regresso ao Paraguai.

"Ele não era alguém de se movimentar muito, de profundidade. Era de bola no pé, mais fixo e de área. Ele fazia falta a qualquer equipa, tinha golo. Podia entrar e tinha sempre as suas oportunidades. Fazia falta em qualquer equipa, também era muito importante nas bolas paradas", conclui.

Cardozo venceu oito títulos pelo Benfica: dois campeonatos, cinco Taças da Liga e uma Taça de Portugal. Fez ainda 58 jogos pela seleção do Paraguai e marcou presença no Mundial da África do Sul, em 2010.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira