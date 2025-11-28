João Félix "não vê muito" a I Liga, mas quis voltar nos últimos três anos. "Nunca houve uma vontade séria do Benfica"

O internacional português João Félix garante que só não voltou ao Benfica este verão porque "nunca houve uma vontade séria do clube".

O possível regresso do avançado foi uma das principais novelas de verão, sendo que Félix acabou por rumar à Arábia Saudita para jogar no Al-Nassr. Em declarações à Sport TV, o português revelou ainda que está há três anos a tentar voltar à Luz.

"A verdade é que estive para voltar ao Benfica nos últimos três verões, sempre foi a minha vontade, sempre disse isso aos meus agentes, mas nunca houve uma vontade séria por parte do clube, não sei de quem", afirmou.

Félix garante que "nunca surgiu a oportunidade, não por questões de valores, de transferência ou de salários, nada a ver com isso. Sempre foi por questões de vontade do outro lado que não se realizou e o Al Nassr neste último mercado chegou-se à frente com mais vontade e desejo. E quando é assim não podemos recusar."

Apesar de afirmar que tentou regressar durante três anos seguidos, Félix diz que "não vê muito" a I Liga e não gosta do momento que vive o campeonato.

"O que me parece e oiço é que todos os dias há confusões e polémicas, de segunda a domingo canais televisivos a falar de futebol, deste treinador, deste clube, desde jogador. Isso não ajuda, não fará com que o futebol português evolua. A realidade é que o jogador português tem muita qualidade para ser dos melhores. A mentalidade em Portugal está a atrasar o crescimento de jogadores, treinadores e clubes. Enquanto não mudarem isso Portugal continuará no mesmo patamar e não evoluirá, o que é uma pena", explica.

Segundo o jornal "A Bola", o Al-Nassr paga a Félix um salário limpo de 12 milhões de euros, três vezes superior ao que o Benfica ofereceu ao jogador.

Félix, de 26 anos, vive um bom momento na Arábia Saudita, com 16 golos marcados e quatro assistências em 18 jogos disputados.

Os números aproximam-se da melhor época da carreira, ao serviço do Benfica, em 2018/19, quando marcou 20 golos e apontou oito assistências.