  • 28 nov, 2025
Benfica

Mourinho: "As equipas quando jogam contra o Benfica entregam-se ao jogo de um modo diferenciado"

28 nov, 2025 - 15:48 • Lusa

O treinador do Benfica assumiu que o triunfo durante a semana no campo do Ajax deixou a equipa com outro conforto nesta fase de temporada.

O treinador do Benfica afirmou esta sexta-feira que equipas como o Nacional da Madeira arranjam uma "motivação extra" quando defrontam as águias e, por isso, espera um "jogo difícil" no Funchal, na 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"As equipas quando jogam contra o Benfica encontram uma motivação extra. Entregam-se ao jogo de um modo diferenciado, o que é sempre uma dificuldade acrescida para nós. O Nacional tem o mesmo treinador há muito tempo, estão bem rotinados nas suas dinâmicas. Será um jogo difícil", afirmou José Mourinho.

Em declarações à BTV, o técnico português assumiu que o triunfo durante a semana no campo do Ajax (2-0) deixou a equipa com outro conforto nesta fase de temporada e numa altura em que vai receber o Sporting na próxima jornada.

"A nossa vitória frente ao Ajax foi importante porque nos dá, não digo tranquilidade, porque tranquilidade é uma palavra errada no Benfica, mas um conforto diferente para os jogadores poderem defrontar este adversário", referiu.

Mourinho desvalorizou ainda a ausência do médio colombiano Richard Rios, que vai falhar o encontro de sábado na Madeira devido a castigo.

"Não vamos chorar com coisas negativas, vamos olhar com otimismo e dizer que joga outro. E que jogue tão bem como o Ríos tem feito", disse.

Antes de fazer a antevisão da partida com o Nacional, o atual treinador do Benfica deu os parabéns à seleção portuguesa que na quinta-feira conquistou o Mundial de sub-17.

"Há muita gente que merece os parabéns, inclusive as famílias dos miúdos. Os portugueses estão contentes, estão orgulhosos. Ser campeão do mundo, mesmo que seja em sub-17, é um motivo de grande orgulho para todos", frisou Mourinho.

O Benfica segue na terceira posição da I Liga com 25 pontos, enquanto o Nacional é 10.º com 12. O encontro está agendado para sábado às 18h00, na Choupana.

