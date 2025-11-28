Rui Costa "tem muita pena" pelas declarações de Félix: "Fizemos mais do que por outros jogadores"

O presidente do Benfica, Rui Costa, garante que o clube fez "muito mais" para contratar João Félix do que por todas as outras contratações, depois do avançado ter afirmado que só não voltou à Luz este verão porque "nunca houve uma vontade séria do clube."

"Fico com muita pena que tenha dito isso. Até por ele. Se dependesse do Benfica e do que colocamos em cima da mesa, o João estava cá há três anos. Não me quero alongar muito porque vou respeitá-lo sempre e é um jogador da casa, mas fico com muita pena mesmo. Ele terá de dizer o que representa um clube fazer de tudo, ou não, para ter um jogador", começou por dizer aos jornalistas, à partida para a Madeira.

O dirigente encarnado respondeu ainda com ironia, relacionando as opções de carreira de Félix com argumentos financeiros: "Nestes três anos, provavelmente o Chelsea, o Barcelona, Milan e agora a Arábia quiseram-no mais do que o Benfica."

Questionado se falou com Félix, Rui Costa garantiu que o clube fez de tudo para o contratar este verão.

"Chegamos todos a falar com ele, como é evidente. Os presidente não têm de falar todos os dias com os jogadores, a estrutura fez de tudo para o trazer para o Benfica. Fez muito mais do que o que faz para ter outros jogadores. Tenho até defendido que ele tenha optado pela Arábia, mas tenho pena destas declarações", atira.

Félix chegou a porta a um regresso à Luz no imediato, focado no Al-Nassr, mas Rui Costa garante que "há sempre porta aberta para os bons jogadores voltarem ao Benfica, não faltou ao respeito ao clube."



Segundo o jornal "A Bola", o Al-Nassr paga a Félix um salário limpo de 12 milhões de euros, três vezes superior ao que o Benfica ofereceu ao jogador.