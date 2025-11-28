Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rui Costa "tem muita pena" pelas declarações de Félix: "Fizemos mais do que por outros jogadores"

28 nov, 2025 - 16:59

Presidente do Benfica relacionou transferência do jogador para o Al-Nassr com motivos financeiros: "Se dependesse de nós, estava aqui há três anos. Provavelmente o Chelsea, Barcelona, Milan e agora na Arábia quiseram-no mais do que o Benfica."

A+ / A-

O presidente do Benfica, Rui Costa, garante que o clube fez "muito mais" para contratar João Félix do que por todas as outras contratações, depois do avançado ter afirmado que só não voltou à Luz este verão porque "nunca houve uma vontade séria do clube."

"Fico com muita pena que tenha dito isso. Até por ele. Se dependesse do Benfica e do que colocamos em cima da mesa, o João estava cá há três anos. Não me quero alongar muito porque vou respeitá-lo sempre e é um jogador da casa, mas fico com muita pena mesmo. Ele terá de dizer o que representa um clube fazer de tudo, ou não, para ter um jogador", começou por dizer aos jornalistas, à partida para a Madeira.

O dirigente encarnado respondeu ainda com ironia, relacionando as opções de carreira de Félix com argumentos financeiros: "Nestes três anos, provavelmente o Chelsea, o Barcelona, Milan e agora a Arábia quiseram-no mais do que o Benfica."

Questionado se falou com Félix, Rui Costa garantiu que o clube fez de tudo para o contratar este verão.

"Chegamos todos a falar com ele, como é evidente. Os presidente não têm de falar todos os dias com os jogadores, a estrutura fez de tudo para o trazer para o Benfica. Fez muito mais do que o que faz para ter outros jogadores. Tenho até defendido que ele tenha optado pela Arábia, mas tenho pena destas declarações", atira.

Félix chegou a porta a um regresso à Luz no imediato, focado no Al-Nassr, mas Rui Costa garante que "há sempre porta aberta para os bons jogadores voltarem ao Benfica, não faltou ao respeito ao clube."

Segundo o jornal "A Bola", o Al-Nassr paga a Félix um salário limpo de 12 milhões de euros, três vezes superior ao que o Benfica ofereceu ao jogador.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira