Benfica com remontada nos descontos

29 nov, 2025 - 20:12
O Benfica derrotou o Nacional, por 2-1, com remontada nos minutos finais.
Os encarnados dominaram a partida, tiveram 31 remates, mas os golos só surgiram em cima dos descontos.
Marcaram primeiro os insulares, por Chucho Ramirez, depois de erro de Otamendi. Foi o segundo remate do Nacional no encontro.
A equipa da Luz continuou a pressionar e marcou pelos dois miúdos: Prestianni e Schjelderup, aos 89 e 95 minutos.
Esta vitória arrancada a ferros, mantém o Benfica na luta pelos lugares na frente, uma semana antes de receber o Sporting.