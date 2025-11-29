Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Nacional 1-2 Benfica

Benfica com remontada nos descontos

29 nov, 2025 - 20:12

Encarnados fazem mais de 30 remates, mas só marcaram em cima dos descontos.

O Benfica derrotou o Nacional, por 2-1, com remontada nos minutos finais.

Os encarnados dominaram a partida, tiveram 31 remates, mas os golos só surgiram em cima dos descontos.

Marcaram primeiro os insulares, por Chucho Ramirez, depois de erro de Otamendi. Foi o segundo remate do Nacional no encontro.

A equipa da Luz continuou a pressionar e marcou pelos dois miúdos: Prestianni e Schjelderup, aos 89 e 95 minutos.

Esta vitória arrancada a ferros, mantém o Benfica na luta pelos lugares na frente, uma semana antes de receber o Sporting.

