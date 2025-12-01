Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Vitória na Madeira dá "motivação maior" ao Benfica antes do dérbi

01 dez, 2025 - 12:45 • João Filipe Cruz

Em declarações a Bola Branca, António Figueiredo, antigo "vice" encarnado, reconhece que o Benfica podia estar melhor, mas também não vê o Sporting "assim tão consistente".

A+ / A-

Contagem decrescente para o dérbi na Luz. Na antecâmara do duelo com o Sporting, o Benfica arrancou a ferros uma vitória na Madeira, mas pode até beneficiar com o desfecho da partida na Choupana, reconhece António Figueiredo.

"Ganhar dá sempre moral e quando se ganha numa situação como a que ocorreu ainda dá uma motivação maior. Mas estes jogos entre Benfica e Sporting não precisam de motivação", admite o antigo dirigente dos encarnados, em declarações a Bola Branca.

Figueiredo constata que o Benfica "esteve quase a não ganhar", mas há pontos positivos a retirar da jornada 12.

"Pelo menos, houve garra e vontade de ganhar. E vi também dois jogadores, que parecem ser os mal-amados, a ter uma importância fundamental na vitória: [Andreas] Schjelderup e [Gianluca] Prestianni", destaca.

Mudança "é bom que aconteça depressa"

Para António Figueiredo, seria de esperar que o futebol do Benfica "estivesse melhor". No entanto, nesta conversa com Bola Branca, o antigo vice-presidente admite que já se nota diferença para os tempos de Bruno Lage, ainda que deixe um aviso.

"Defensivamente, está mais forte. Começa a assimilar um futebol diferente do que tinha com o Bruno Lage. E é bom que aconteça depressa porque, se não, ainda começamos a achar que o Lage não devia ter saído como saiu", alerta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

E se o Benfica suou para ganhar ao Nacional, o Sporting tem aplicado goleadas nas partidas que antecedem o dérbi. Ainda assim, António Figueiredo não se mostra preocupado.

"[Sporting] tem realizado exibições razoáveis, tem marcado golos, nestes dois jogos foi 7-0. O Sporting não está mal, mas não sei se estará assim tão consistente porque, quer um adversário, quer outro, não apresentaram grande qualidade e o Sporting entrou, ainda ontem [domingo], praticamente a ganhar", aponta.

Que a arbitragem "não seja um emperro"

Para o antigo dirigente benfiquista, "dérbi é dérbi". Um jogo visto lá fora e, como tal, deixa o apelo.

"Que tudo corra bem, que não haja confusões. Que a arbitragem seja arbitragem e não um emperro para o jogo, que haja um critério igual para os dois. E que a massa associativa do Benfica e os sócios que acompanhem o Sporting tenham um comportamento exemplar", espera.

O dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, está marcado para o dia 5 de dezembro, sexta-feira, às 20h15, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira