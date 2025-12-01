Vitória na Madeira dá "motivação maior" ao Benfica antes do dérbi

Contagem decrescente para o dérbi na Luz. Na antecâmara do duelo com o Sporting, o Benfica arrancou a ferros uma vitória na Madeira, mas pode até beneficiar com o desfecho da partida na Choupana, reconhece António Figueiredo.

"Ganhar dá sempre moral e quando se ganha numa situação como a que ocorreu ainda dá uma motivação maior. Mas estes jogos entre Benfica e Sporting não precisam de motivação", admite o antigo dirigente dos encarnados, em declarações a Bola Branca.

Figueiredo constata que o Benfica "esteve quase a não ganhar", mas há pontos positivos a retirar da jornada 12.

"Pelo menos, houve garra e vontade de ganhar. E vi também dois jogadores, que parecem ser os mal-amados, a ter uma importância fundamental na vitória: [Andreas] Schjelderup e [Gianluca] Prestianni", destaca.

Mudança "é bom que aconteça depressa"

Para António Figueiredo, seria de esperar que o futebol do Benfica "estivesse melhor". No entanto, nesta conversa com Bola Branca, o antigo vice-presidente admite que já se nota diferença para os tempos de Bruno Lage, ainda que deixe um aviso.

"Defensivamente, está mais forte. Começa a assimilar um futebol diferente do que tinha com o Bruno Lage. E é bom que aconteça depressa porque, se não, ainda começamos a achar que o Lage não devia ter saído como saiu", alerta.

E se o Benfica suou para ganhar ao Nacional, o Sporting tem aplicado goleadas nas partidas que antecedem o dérbi. Ainda assim, António Figueiredo não se mostra preocupado.

"[Sporting] tem realizado exibições razoáveis, tem marcado golos, nestes dois jogos foi 7-0. O Sporting não está mal, mas não sei se estará assim tão consistente porque, quer um adversário, quer outro, não apresentaram grande qualidade e o Sporting entrou, ainda ontem [domingo], praticamente a ganhar", aponta.

Que a arbitragem "não seja um emperro"

Para o antigo dirigente benfiquista, "dérbi é dérbi". Um jogo visto lá fora e, como tal, deixa o apelo.

"Que tudo corra bem, que não haja confusões. Que a arbitragem seja arbitragem e não um emperro para o jogo, que haja um critério igual para os dois. E que a massa associativa do Benfica e os sócios que acompanhem o Sporting tenham um comportamento exemplar", espera.

O dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, está marcado para o dia 5 de dezembro, sexta-feira, às 20h15, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.