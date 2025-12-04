Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Depois das tochas em Amesterdão, UEFA impede Benfica de vender bilhetes para o jogo com a Juventus

04 dez, 2025 - 11:17 • Hugo Tavares da Silva

O clube da Luz já tinha sido visado pela UEFA em julho, ao ser impedido de vender bilhetes para o jogo com o Nice, em França, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

A+ / A-

O Benfica está impedido pela UEFA de vender bilhetes para a visita ao campo da Juventus, na penúltima jornada da fase liga da Liga dos Campeões, no dia 21 de janeiro.

O castigo surge na sequência do acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, informou esta manhã o Benfica no site oficial.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Pende ainda sobre o Benfica uma partida de pena suspensa por um período de dois anos, pelo que qualquer novo incidente relacionado com pirotecnia – seja em jogos disputados no Estádio da Luz ou em deslocações ao estrangeiro – resultará numa nova interdição de venda de bilhetes para encontros fora de portas e numa possível interdição de acesso a determinados sectores nos jogos em casa”, pode ler-se ainda no comunicado.

​Castigo da UEFA impede Benfica de vender bilhetes para jogo fora com o Nice

Benfica

​Castigo da UEFA impede Benfica de vender bilhetes para jogo fora com o Nice

Clube encontra-se sob pena suspensa durante dois a(...)

O clube da Luz já tinha sido visado pelo organismo que rege o futebol europeu em julho, ao ser impedido de vender bilhetes para o jogo com o Nice, em França, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

“O Sport Lisboa e Benfica volta, por isso, a apelar aos seus adeptos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa”, refere ainda o texto no site oficial, “protegendo o Clube de sanções adicionais e garantindo que todos continuamos a viver o Benfica com a paixão e o entusiasmo que a nossa história merece.

A equipa orientada por José Mourinho joga na sexta-feira contra o Sporting, no dérbi de Lisboa, e na quarta-feira regressa ao futebol europeu, com a receção ao Nápoles, num jogo a contar para a jornada 6 da fase liga da Liga dos Campeões, antes dos duelos com Juventus e Real Madrid (28 de janeiro).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975