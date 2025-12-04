Depois das tochas em Amesterdão, UEFA impede Benfica de vender bilhetes para o jogo com a Juventus

04 dez, 2025 - 11:17 • Hugo Tavares da Silva
O Benfica está impedido pela UEFA de vender bilhetes para a visita ao campo da Juventus, na penúltima jornada da fase liga da Liga dos Campeões, no dia 21 de janeiro.
O castigo surge na sequência do acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, informou esta manhã o Benfica no site oficial.
“Pende ainda sobre o Benfica uma partida de pena suspensa por um período de dois anos, pelo que qualquer novo incidente relacionado com pirotecnia – seja em jogos disputados no Estádio da Luz ou em deslocações ao estrangeiro – resultará numa nova interdição de venda de bilhetes para encontros fora de portas e numa possível interdição de acesso a determinados sectores nos jogos em casa”, pode ler-se ainda no comunicado.
O clube da Luz já tinha sido visado pelo organismo que rege o futebol europeu em julho, ao ser impedido de vender bilhetes para o jogo com o Nice, em França, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.
“O Sport Lisboa e Benfica volta, por isso, a apelar aos seus adeptos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa”, refere ainda o texto no site oficial, “protegendo o Clube de sanções adicionais e garantindo que todos continuamos a viver o Benfica com a paixão e o entusiasmo que a nossa história merece.
A equipa orientada por José Mourinho joga na sexta-feira contra o Sporting, no dérbi de Lisboa, e na quarta-feira regressa ao futebol europeu, com a receção ao Nápoles, num jogo a contar para a jornada 6 da fase liga da Liga dos Campeões, antes dos duelos com Juventus e Real Madrid (28 de janeiro).