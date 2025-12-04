Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica-Sporting

Mourinho e o Sporting pós-Amorim: "Rui Borges foi corajoso, está a fazer um trabalho extraordinário"

04 dez, 2025 - 15:00 • Redação

José Mourinho lançou o dérbi lisboeta, agendado para sexta-feira na Luz, e garantiu que não vai dormir pior porque já jogou um infindável número de jogos desta natureza. Deixou ainda elogios para a sua equipa e para Rui Borges.

A+ / A-

O treinador do Benfica falou esta quinta-feira aos jornalistas sobre o seu segundo dérbi com o Sporting, depois do tal 3-0 em 2000, e elogiou os seus futebolistas pelo desempenho contra o Nacional da Madeira, na última jornada da Liga. Sobre o jogo contra o Sporting, na Luz, agendado para sexta-feira, José Mourinho garantiu que não vai dormir pior...

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Dérbi: o que esperar do Benfica?

"Um Benfica que quer ganhar, que respeita o seu adversário como respeita todos."

Véspera do dérbi: como vai ser?

"Normal. Não vou dormir pior hoje do que numa noite que anteceda um não dérbi, não fui mais detalhista no trabalho por ser um dérbi ou um não dérbi. O que tivemos esta semana foi a possibilidade de ter mais tempo de trabalho, porque normalmente jogamos e temos jogo passado dois ou três dias. Neste caso, depois do Nacional, houve mais tempo. De resto, com maior tranquilidade. Já joguei uma infinidade de dérbis em todos os países, mas não creio que isso seja nem positivo, nem negativo. Não é negativo porque não me retira a vontade de jogar um novo dérbi, não é negativo porque me retira alguma da emoção que precisas para jogar estes jogos, e positivo no sentido de déjà vu e ser muito difícil que aconteça algo que nunca te aconteceu na carreira."

BMW, Ferrari e Ajax

"Agora guio um BMW que o Benfica me deu. Devo fazer publicidade à BMW e não à Ferrari. Fazendo jus à minha fama e proveito de ser forreta, o Ferrari ofereceram-me. Nunca o compraria. Ganhámos os últimos três jogos, sim, o primeiro dos quais contra uma equipa de uma divisão inferior. Acho que fizemos um jogo bem conseguido contra o Ajax, de acordo com os nossos objetivos para esse jogo, de acordo com as nossas caraterísticas e limitações. E no último, contra o Nacional, tenho a certeza que, se em vez de sermos nós, tivesse sido outra equipa portuguesa a fazer o jogo que fizemos, a amassar como amassámos, a criar como criámos, tenho a certeza que teriam tido direito a comentários absolutamente fantásticos, falando de um nível avassalador, da qualidade de jogo, de super recorde, de remates. Acho que fizemos um jogo muito bem conseguido com uma equipa que nos criou, obviamente, dificuldades por ter sido uma equipa que defendeu tanto e bem. Três vitórias seguidas é positivo, é bom, mas não me faz, nem a mim, nem a nenhum de nós, perder o controlo, a tranquilidade ou a humildade, que começa a ser uma caraterística na nossa equipa. É uma equipa que trabalha como equipa, festeja como equipa, sofre como equipa, e isso é um passo importante."

Elogios de Rui Borges

"Agradeço as palavras do Rui, mas já sei que vocês me vão adjetivar com falta de humildade. É normal que estes treinadores, da geração seguinte à minha, tenham admiração por alguém que fez o que fez e abriu a porta a que se pensasse o treinador de determinada maneira. Obviamente que agradeço as palavras do Rui, porque poderia não ter dito e disse. Tenho de agradecer. Acho que não tem nada a aprender comigo no dérbi. É um treinador com experiência, com capacidade, campeão nacional. Sabe muito bem o que quer para a sua equipa e teve, quanto a mim, um mérito muito grande que foi a transformação do Sporting do Rúben Amorim para o 'seu' Sporting. Foi objetivo, corajoso, sabia perfeitamente o que queria, passou ao lado de muitas críticas, e está a fazer um trabalho extraordinário. Tenho o maior respeito por ele e, da mesma maneira como ele disse que me respeita a mim como a todos os outros, faço das palavras dele as minhas. Respeito-o a ele e a qualquer treinador que joguemos contra em Portugal."

Ameaça de greve dos árbitros

"Se fizerem, estou convencido de que há muitos árbitros na Europa que gostariam de vir apitar no campeonato português. Acho que é uma coisa que acontece muito. Não tanto nos países europeus, mas algumas vezes ainda sim. Hoje em dia, os árbitros são profissionais e, não direi todos, porque alguns apitam em campeonatos de outra dimensão, mas os melhores terão todo o prazer em vir apitar a Portugal. Se alguma vez acontecer, que os árbitros tenham essa decisão, não penso que seria um grande problema porque acho que o campeonato continuaria e a Liga encontraria facilmente soluções."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975