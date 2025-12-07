Benfica SAD poderá ter duas novidades

Ouvir
Assembleia Geral vai realizar-se a 29 de dezembro e decidir a constituição. Remunerações também vão ser tema.

A proposta de Conselho de Administração da Benfica SAD tem duas novidades: Stock da Cunha e Manuel da Costa saem e entram Sílvio Cervan e Mónica Sabrosa.

A nova administração encarnada vai ser votada numa Assembleia Geral a realizar a 29 de dezembro.

A confirmar-se esta proposta vão continuar com o presidente Rui Costa os seguintes administradores: Nuno Catarino, José Gandarez, Elizabete Cardoso e António Pires de Andrade.

Já a Mesa da Assembleia Geral da SAD também pode ganhar um novo vice-presidente, Rita Cunha Leal, que se junta ao presidente Nuno Magalhães e a Pedro Faria, vice-presidente.

Esta assembleia-geral, ainda em dezembro, também vai deliberar a política de remunerações.

