Benfica SAD poderá ter duas novidades

07 dez, 2025 - 21:32
A proposta de Conselho de Administração da Benfica SAD tem duas novidades: Stock da Cunha e Manuel da Costa saem e entram Sílvio Cervan e Mónica Sabrosa.
A nova administração encarnada vai ser votada numa Assembleia Geral a realizar a 29 de dezembro.
A confirmar-se esta proposta vão continuar com o presidente Rui Costa os seguintes administradores: Nuno Catarino, José Gandarez, Elizabete Cardoso e António Pires de Andrade.
Já a Mesa da Assembleia Geral da SAD também pode ganhar um novo vice-presidente, Rita Cunha Leal, que se junta ao presidente Nuno Magalhães e a Pedro Faria, vice-presidente.
Esta assembleia-geral, ainda em dezembro, também vai deliberar a política de remunerações.