  • 08 dez, 2025
Esloveno Slavko Vincic vai apitar o Benfica-Nápoles

08 dez, 2025 - 11:13 • Lusa

É a sexta vez que o esloveno estará num jogo do Benfica, depois de ter arbitrado esta época no play-off com o Fenerbahçe (1-0, na Luz).

A+ / A-

O esloveno Slavko Vincic é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Benfica e Nápoles (20h00), no Estádio da Luz, da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, informou a UEFA.

Vincic, de 46 anos e internacional desde 2010, contará na Luz com os assistentes Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto o alemão Christian Dingert é responsável pelo videoárbitro, coadjuvado pelo inglês Stuart Attwell.

É a sexta vez que o esloveno estará num jogo do Benfica, depois de ter arbitrado esta época no play-off com o Fenerbahçe (1-0, na Luz) e em mais três jogos da Liga dos Campeões, com Ajax (2-2, 2021/22), PSV (0-0, 2021/22) e, uma vez mais, Fenerbahçe (1-1, 2018/19).

Vincic foi também o árbitro no jogo dos oitavos de final do Mundial de clubes, no qual o Benfica perdeu, após prolongamento, com o Chelsea (4-1), emblema que se viria a sagrar campeão mundial, batendo na final o campeão europeu Paris Saint-Germain.

Para esta sexta jornada da Champions, a UEFA nomeou ainda o escocês Nicholas Walsh para a visita de terça-feira do Sporting aos alemães do Bayern Munique (17:45, horas de Lisboa).

À entrada para a ronda desta semana, o Benfica é 30.º classificado, com apenas três pontos — vitória fora com o Ajax -, em cinco jornadas, enquanto o Sporting soma 10 pontos e está em oitavo, o último lugar de acesso direto aos oitavos de final

