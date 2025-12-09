Ouvir
Benfica procura fazer "prova de vida" contra o Nápoles, diz Manduca

09 dez, 2025 - 12:35 • Rui Viegas

Encarnados e napolitanos jogam esta quarta-feira na Luz, para a antepenúltima ronda da fase de liga da prova milionária.

"Para continuar vivo " na Champions, o Benfica tem de vencer o Nápoles. O aviso é de Gustavo Manduca, antigo atacante das águias e atual empresário radicado em Itália.

Encarnados e napolitanos jogam esta quarta-feira na Luz, para a antepenúltima ronda da fase de liga da prova milionária. Depois de quatro derrotas nas quatro primeiras rondas, o Benfica venceu finalmente o Ajax. Os lisboetas são 30.º classificados da fase liga da Liga dos Campeões e estão apenas a três pontos do primeiro lugar que dá acesso ao play-off.

"O Nápoles vai criar muitas dificuldades ao Benfica. O Benfica está num momento complicado, mas se quiser continuar vivo na Champions tem de ganhar, nenhum outro resultado interessa. Mas também o Nápoles jogará para vencer. Essa é a forma do seu treinador e da equipa, sem dúvida", começa por referir o ex-jogador luso-brasileiro, para quem a equipa de José Mourinho deve entrar em campo para dominar a formação transalpina desde o primeiro minuto.

"Com Nápoles, Juventus e Real Madrid pela frente, o Benfica tem de assumir o jogo, de ir para cima, e de procurar a vitória desde o primeiro minuto", adverte sobre os próximos rivais, nomeadamente o conjunto liderado por Antonio Conte onde há um velho conhecido dos benfiquistas em destaque.

“O David Neres tem feito golos e assistências. E estará estimulado pelo regresso a uma casa que conhece, onde teve sucesso, foi feliz e tem amigos. Será um jogo especial para ele", finaliza Manduca.

