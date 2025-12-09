Conte: "O Benfica é uma grande equipa e teve uma grande performance contra o Sporting"

O treinador do Nápoles, Antonio Conte, lamenta a falta de tempo para preparar a deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, uma equipa que considera muito forte e que "teve uma grande performance contra o Sporting."

Já em Lisboa, o treinador dos campeões italianos elogiou José Mourinho, um treinador que vai reencontrar, falou sobre as contas do apuramento e o estado atual do futebol italiano.

O Benfica, 31.º classificado com três pontos somados, recebe o Nápoles, 22.º com sete pontos, esta quarta-feira, às 20h00, com relato em exclusivo no site da Renascença.

Reencontro com José Mourinho: "É um grande treinador, o currículo fala claramente, estou feliz por poder defrontá-lo, será um prazer voltar a vê-lo e dar-lhe um abraço, mas acho que ele não precisa que eu explique aqui quem é o Mourinho."

É um jogo-chave para o apuramento do Nápoles? "Na equipa não deve ser nada diferente do que os outros jogos com o Qarabag, Atalanta, Juventus. Todos são importantes, não tivemos tempo para preparar este jogo porque jogámos no domingo à noite. Só o fizemos hoje e de forma mais didática. Sabemos que são uma grande equipa e que teve uma grande performance contra o Sporting, que são bicampeões. Estamos relaxados, os três pontos são importantes para nós e para eles. Vamos dar tudo para depois não termos remorsos."

Mourinho diz que tem mais baixas do que o Nápoles e que gosta mais desta equipa do que a do início do ano: "Eles têm três pontos, nós temos sete. Eles têm a necessidade de ganhar para passar, nós também precisamos de pontos, espero que seja um bom jogo e que vença o melhor."

Como compara o campeonato italiano aos outros? "A nível tático, a Serie A europeizou-se muito, ainda há uma distância a nível de plantéis e vai ser difícil alcançar no futuro, mas do ponto de vista tático a Itáia cresceu muito. Termos sempre de procurar estar um passo à frente a nível tático, modernizando a nossa maneira de jogar, mas também com a saudável loucura daqueles jogos com muitos golos, que acabam 4-3 ou 5-4, em que se ataca e defende. Não podemos esquecer que em Itália, do ponto de vista tático, também ensinámos muito também aos outros.