Mourinho e a chamada de José Neto: "Os meninos, se errarem, precisam que não os martelem"

O treinador do Benfica lançou o jogo contra o Nápoles, a contar para a fase liga da Liga dos Campeões, na quarta-feira. José Mourinho falou no mercado, na formação e até na “leviandade” que seria dizer que o Benfica estaria melhor se ele tivesse feito a pré-época.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mercado dependente da Champions?



"Não penso no mercado. E ao não pensar no mercado e tirar o melhor que posso tirar dos jogadores que tenho da formação, já estou a trabalhar de modo em que parto do pressuposto que não há mercado. É assim que estou a trabalhar. Não digo quem joga amanhã [quarta-feira], mas, para terem uma ideia, amanhã temos 10 jogadores da formação entre os 23 convocados. E desses dez, três chegam pela primeira vez comigo. Tudo o que aconteça amanhã e a influência que possa ter no mercado ou não, ocupa zero no meu pensamento.

Mercado dependente da Champions? II

"Se houver mercado, muito obrigado, ótimo, precisamos e ajudará. Mas parto do princípio que não há. Sobre o resultado de amanhã, só interessa no aspeto desportivo. Penso sempre que, enquanto a matemática me der esperança, eu tenho esperança. Só a matemática pura me pode tirar a esperança a qualquer nível. Não sei se nove pontos chegam ou não, podem chegar. Dez chegariam de certeza. Nem o resultado de amanhã me pode tirar a esperança. Vamos partir do pressuposto que perdemos amanhã: sobra Juventus e Real Madrid, ultra difícil, mas continua a ser possível matematicamente. Se ganharmos amanhã, ficamos com seis pontos. Qualquer coisa que aconteça, não vai acabar com a minha esperança. Temos de ter toda a gente no limite da motivação. Temos que pensar em ganhar, e ganhando amanhã, ficamos com mais possibilidades."

Se tivesse feito pré-epoca, Benfica estaria melhor?

"Não posso dizer que se tivesse começado, estaríamos melhor ou pior. Acho que é uma leviandade dizê-lo, não quero entrar por aí. Não me sinto confortável a dizer. Depois teria de dizer que se tivesse começado o campeonato, não teria começado com este plantel. Mas foi o treinador anterior que decidiu e pediu este plantel. E podem dizer 'e se o antigo treinador cá estivesse, a equipa estava melhor?' Talvez sim, talvez não. É uma leviandade. Por esse tipo de comentário, não sou capaz de dizer que comigo estaríamos melhor ou não.”



José Neto convocado

"Sim, o Neto está convocado. E se está convocado, pode jogar. Os meninos precisam, fundamentalmente, de que se errarem, não os martelem. Já chega a pressão inerente à estreia, a passar de um escalão etário para um escalão maior, uma competição maior. Já é suficiente esse tipo de pressão. Acrescentar mais pressão é o pior que pode acontecer. Depois há a velha história: os jogadores têm potencial, mas alguém tem de os meter lá dentro. Se não, serão sempre jogadores com potencial. Como terem mais tempo de jogo? Falta jogarem mais do que os outros. Se forem melhores do que os outros, jogam. Houve alguém que meteu Scott McTominay lá dentro e disse 'Pogba fora e joga este'. E com o José Neto esse alguém vou ser eu."

