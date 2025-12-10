Ouvir
Liga dos Campeões

Benfica ganha e ainda sonha com qualificação na Champions

10 dez, 2025 - 22:03

Encarnados estão a um ponto da zona de playoff.

A+ / A-

O Benfica venceu o Nápoles, por 2-0, e ainda sonha com o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Os encarnados fizeram uma boa exibição contra o campeão italiano e justificaram o triunfo.

Os golos foram apontados por Rios e Leandro Barreiro, já depois de duas grandes oportunidades desperdiçadas.

Na segunda parte a equipa da Luz tentou baixar o ritmo e controlar a partida. Os italianos ainda criaram alguns sustos, mas a baliza de Trubin acabou a zeros.

Nota para duas surpresas no onze de Mourinho: Tomás Araújo e Ivanovic (muito lutador e a tentar esticar o jogo).

Com este triunfo, o Benfica passa a somar seis pontos, sobe ao lugar 25 e está a um ponto da zona de passagem à próxima fase.

Os comandados de Mourinho vão ainda defrontar Juventus (fora) e Real Madrid (em casa).

