Benfica-Nápoles

"Contra-ataques" de Conte são o perigo maior para Mourinho (depois dos ataques entre italiano e português)

10 dez, 2025 - 13:00 • Rui Viegas

Águias e napolitanos encontram-se esta noite na 6.ª jornada da Liga dos Campeões. Treinadores português e italiano têm contas a ajustar após terem trabalhado ao mesmo tempo na Premier League.

"Cuidado com os contra-ataques e as bolas paradas do Nápoles". O aviso parte de Rolando, antigo central dos italianos (uma época), em declarações a Bola Branca, a horas de o Benfica receber a equipa de Antonio Conte na Champions.

O atual adjunto dos sub-17 do FC Porto, que no 'calcio' representou ainda o Inter, destaca igualmente a "organização" do conjunto napolitano.

"É uma equipa verdadeiramente à italiana e à imagem do seu treinador. Organizada, forte nas transições e bolas paradas. É uma equipa muito bem trabalhada por um técnico que conhece muito bem o futebol italiano e europeu. É preciso cuidado com os contra-ataques e bolas paradas do Nápoles. Muitos dos golos deles acontecem por aí", adverte.

José Mourinho e Antonio Conte chegaram a desentender-se quando ambos trabalhavam em Inglaterra. Nesse periodo, o Chelsea, então com Conte no banco, goleou (4-0) o Manchester United, de Mourinho, e o italiano nos minutos finais pediu aos adeptos para puxar pela equipa. 'Mou' viu-o como um gesto excessivo.

Mourinho e a chamada de José Neto: "Os meninos, se errarem, precisam que não os martelem"

Liga dos Campeões

Mourinho e a chamada de José Neto: "Os meninos, se errarem, precisam que não os martelem"

O campeão do mundo sub-17 foi convocado para o jog(...)

O atual técnico do Nápoles acusaria ainda Mourinho de praticar "antifutebol", com este a considerar na reação que "até que um treinador ganhe quatro títulos pelo Chelsea, eu sou o número um".

Em janeiro de 2018 as declarações de José Mourinho subiram de tom, quando referiu que se não se comporta como "um palhaço na linha lateral", isso não significa que tenha perdido a "paixão". Antonio Conte não deixou o português sem resposta e falou em "demência senil".

Confrontado com estes episódios e trocas de palavras entre os dois treinadores, Rolando relativiza.

"São treinadores com muito sangue na guelra, mas também são homens crescidos e isso vai resolver-se. Mas não se trata de um Mourinho contra Conte, mas sim de um Benfica-Nápoles", faz questão de notar o ex-defesa, que finaliza recordando ter vivido um "ano 'top'" em Nápoles.

