"Contra-ataques" de Conte são o perigo maior para Mourinho (depois dos ataques entre italiano e português)

"Cuidado com os contra-ataques e as bolas paradas do Nápoles". O aviso parte de Rolando, antigo central dos italianos (uma época), em declarações a Bola Branca, a horas de o Benfica receber a equipa de Antonio Conte na Champions.

O atual adjunto dos sub-17 do FC Porto, que no 'calcio' representou ainda o Inter, destaca igualmente a "organização" do conjunto napolitano.

"É uma equipa verdadeiramente à italiana e à imagem do seu treinador. Organizada, forte nas transições e bolas paradas. É uma equipa muito bem trabalhada por um técnico que conhece muito bem o futebol italiano e europeu. É preciso cuidado com os contra-ataques e bolas paradas do Nápoles. Muitos dos golos deles acontecem por aí", adverte.

José Mourinho e Antonio Conte chegaram a desentender-se quando ambos trabalhavam em Inglaterra. Nesse periodo, o Chelsea, então com Conte no banco, goleou (4-0) o Manchester United, de Mourinho, e o italiano nos minutos finais pediu aos adeptos para puxar pela equipa. 'Mou' viu-o como um gesto excessivo.