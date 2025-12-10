Mourinho. "É uma grande vitória que nos mantém na luta"

O treinador do Benfica, José Mourinho, gostou da exibição dos seus jogadores contra o Nápoles e ainda acredita na passagem do clube para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Boa exibição

"Sim sim, foi boa. Começámos muito muito bem. Aquilo que preparámos aconteceu. Os jogadores jogaram bem, tiveram espírito, coesão, inteligência. Depois tiveram a classe, confiança e conseguiram explorar os espaços que encontrámos. Criámos muitas dificuldades com o Ivanovic nas costas. É uma grande vitória que nos mantém na luta. Os próximos dois jogos são de dificuldade máxima, com Juventus e Real Madrid, mas estamos lá"

Ivanovic com movimentos de rutura

"Passou por aí e correu bem. Nós treinadores creio que na maior parte das vezes acertamos com as escolhas, mas depois são os jogadores lá dentro que fazem com que essas escolhas pareçam boas ou que sejamos uns fracassados. Eu conhecia bem o Antonio [Conte] e os meus jogadores. Trabalhámos no campo e as coisas correram bem. O Ivanovic trabalhou bem. Os jogadores foram inteligentes. O mérito é deles e acabou"

Estratégia

"O problema foi o Buongiorno e Beukema de chegarem onde se posicionou Sudakov, Barreiro e Aursnes. Quando tentavam chegar e abriam espaço, o Ivanovic procurava a profundidade. Se a bola entrasse podíamos criar perigo, mas também podíamos respirar. As coisas correram bem. Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário. A equipa foi muito forte"

Estreias de Tiago Freitas e José Neto

"Se houvesse um problema com o Dahl, era o Neto que entrava. Se houvesse com o Rios, era o Freitas. Com a devida distância, é um jogador parecido em termos físicos. Depois com a transformação para a linha de 5, apanhámos o Aursnes e o Barreiro já em fadiga e era preciso gente para pedalar quebrar ritmo. Gente forte no jogo aéreo. É perfeito para eles. Estrearem-se no Benfica é top. Na Luz igual, na Champions igual, a ganhar ainda melhor"