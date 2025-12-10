Rios. “Precisávamos de três pontos”

Jogadores do Benfica e do Nápoles reagiram ao 2-0 a favor dos encarnados para a Liga dos Campeões.

Rios (Benfica)

“Acho que a equipa saiu com uma mentalidade de que precisávamos de três pontos, se não ficávamos fora. Desde os treinos que encarámos o jogo com essa mentalidade. Não fizemos os golos nas primeiras oportunidades, corremos atrás do resultado e conseguimos a vitória graças a Deus. Acho que é muito mais fácil quando a equipa entra com mentalidade de vencer. Não marcámos de início, mas no futebol não podemos lamentar, a próxima jogada é a mais importante. Continuo a crescer por conta dos meus companheiros da equipa que estão comigo. Mas tenho muito a acrescentar ainda. Sei qual é o meu limite, até lá não vou descansar. Fico feliz por ajudar. Hoje ter uma distinção e também os três pontos deixa-me feliz”

Leandro Barreiro (Benfica)

“Desde o primeiro minuto, fomos à procura do golo. Sabíamos que tínhamos de entrar com uma energia forte à procura do golo. Foi isso que fizemos. Já no aquecimento sentíamos que ia correr bem. Foi isso que mudou neste jogo."

Ivanovic (Benfica)

“Foi um bom jogo, marcamos dois golos, fizemos uma boa pressão sobre a linha defensiva deles. Penso que fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte, defendemos bem, marcamos um segundo golo e fechámos o jogo como quisemos. Acho que jogamos mesmo muito bem.”

David Neres (Nápoles)

"É muito especial para mim estar aqui, neste estádio onde fui feliz, onde me receberam com muito carinho. É um pouco estranho estar do outro lado agora...É o futebol. Só tenho a agradecer ao Benfica e a todos os adeptos. Independentemente de estar muito bem no Nápoles, gostava também de ter estado do lado de cá, do lado do Benfica. Já estive aqui, agora defendo as cores do Nápoles. Estou feliz no Nápoles. É o futebol."

Juan Jesus (Nápoles)

“A gente entrou um pouco sem tranquilidade para um jogo da Liga dos Campeões, oferecemos muitas oportunidades para o Benfica concluir e, num jogo de Champions, quando se erra, acaba por se sofrer golos. O Benfica foi inteligente em aproveitar os nossos erros. Na Champions paga-se sempre quando se erra.”