Os adeptos duvidaram, mas Ríos "não surpreende" António Simões

Aí está o reforço mais caro da época. Richard Ríos começa, finalmente, a convencer os mais desconfiados. O médio colombiano esteve, uma vez mais, em evidência, desta vez ao marcar e assistir na vitória encarnada sobre o Nápoles, na Liga dos Campeões. Se há quem esteja surpreendido ou convencido, há quem nunca tenha duvidado. "Vi o Ríos muito antes de aqui chegar e disse logo 'aqui está um jogador interessante para o Benfica'. Não me surpreende o rendimento que está a ter. Demorou algum tempo a perceber as coisas, até porque o futebol daqui não tem nada a ver com o que se joga no Brasil. Mas, sim, estamos perante um jogador que sabe jogar, que tem uma excelente relação com o jogo - não apenas com a bola - e que agora está a mostrar todo o seu potencial que, por acaso, já tinha visto", explica António Simões a Bola Branca.

No final da partida na Luz desta quarta-feira, José Mourinho disse "limitar o raio de ação ao Ríos é retirar-lhe uma das suas forças" e a antiga glória encarnada não podia estar mais de acordo. "Todos os jogadores têm de perceber que o jogo obriga a que tenham de ter uma relação permanente com ele e em diferentes situações. Quando se dá liberdade, é para o jogador se expressar. Nunca um treinador pode dizer a um jogador 'olha, faz só isto', 'não te esqueças que aos 27 minutos tens de fazer aquilo'. Isto não se usa, nem nunca se usou", assegura. Para António Simões, o 'cafetero' "parece liberto porque lê antecipadamente" e "não vai para onde a bola segue", mas sim "para onde sente que a bola vai chegar".