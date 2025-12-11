Ouvir
Benfica

Os adeptos duvidaram, mas Ríos "não surpreende" António Simões

11 dez, 2025 - 12:45 • João Filipe Cruz

Antiga glória encarnada identificou o colombiano "muito antes de vir", vê o médio mais "liberto" e a equipa "a acreditar".

Aí está o reforço mais caro da época. Richard Ríos começa, finalmente, a convencer os mais desconfiados. O médio colombiano esteve, uma vez mais, em evidência, desta vez ao marcar e assistir na vitória encarnada sobre o Nápoles, na Liga dos Campeões. Se há quem esteja surpreendido ou convencido, há quem nunca tenha duvidado.

"Vi o Ríos muito antes de aqui chegar e disse logo 'aqui está um jogador interessante para o Benfica'. Não me surpreende o rendimento que está a ter. Demorou algum tempo a perceber as coisas, até porque o futebol daqui não tem nada a ver com o que se joga no Brasil. Mas, sim, estamos perante um jogador que sabe jogar, que tem uma excelente relação com o jogo - não apenas com a bola - e que agora está a mostrar todo o seu potencial que, por acaso, já tinha visto", explica António Simões a Bola Branca.

No final da partida na Luz desta quarta-feira, José Mourinho disse "limitar o raio de ação ao Ríos é retirar-lhe uma das suas forças" e a antiga glória encarnada não podia estar mais de acordo.

"Todos os jogadores têm de perceber que o jogo obriga a que tenham de ter uma relação permanente com ele e em diferentes situações. Quando se dá liberdade, é para o jogador se expressar. Nunca um treinador pode dizer a um jogador 'olha, faz só isto', 'não te esqueças que aos 27 minutos tens de fazer aquilo'. Isto não se usa, nem nunca se usou", assegura.

Para António Simões, o 'cafetero' "parece liberto porque lê antecipadamente" e "não vai para onde a bola segue", mas sim "para onde sente que a bola vai chegar".

Com o triunfo sobre os italianos, os encarnados amealharam mais três pontos na Liga dos Campeões e ficaram mais próximos dos lugares que dão acesso ao play-off. O que está a acontecer com as águias é fruto de um elevar de níveis de crença.

"A equipa está mais confiante, menos desconfiada de si própria e a acreditar que é possível alcançar o objetivo. Todos começam a acreditar na mensagem que lhes chega e, quando chega o jogo, querem jogar. Não porque não queriam jogar antes, mas agora estão confiantes. É o que está a acontecer com o Benfica. Está a querer competir e, por isso, está a ganhar", detalha Simões.

A antiga glória benfiquista não viu nenhuma insuficiência no plantel encarnado no jogo de quarta-feira e aponta a direção que o clube de tem tomar no mercado de inverno: "Aproveitar o que lá está, os jovens".

