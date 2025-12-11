Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Rios no onze da semana da UEFA

11 dez, 2025 - 17:00

Colombiano fez um golo e uma assistência.

A+ / A-

O médio Richard Ríos, do Benfica, está na equipa da semana da sexta jornada da Liga dos Campeões.

O internacional colombiano esteve em destaque no triunfo dos encarnados contra o Nápoles, com um golo e uma assistência.

No onze está também o jovem Lennart Karl, médio do Bayern Munique que marcou um dos golos contra o Sporting.

É este o onze: Unai Simón (Athletic Bilbau); Jules Koundé (Barcelona), David Hancko, Mohammed Salisu (Monaco), Nico O'Reilly (Man. City); Richard Ríos (Benfica), Lennart Karl (Bayern Munique), Charles De Ketelaere (Atalanta); Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle) e Mason Greenwood (Marselha).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)