Rios no onze da semana da UEFA

11 dez, 2025 - 17:00
O médio Richard Ríos, do Benfica, está na equipa da semana da sexta jornada da Liga dos Campeões.
O internacional colombiano esteve em destaque no triunfo dos encarnados contra o Nápoles, com um golo e uma assistência.
No onze está também o jovem Lennart Karl, médio do Bayern Munique que marcou um dos golos contra o Sporting.
É este o onze: Unai Simón (Athletic Bilbau); Jules Koundé (Barcelona), David Hancko, Mohammed Salisu (Monaco), Nico O'Reilly (Man. City); Richard Ríos (Benfica), Lennart Karl (Bayern Munique), Charles De Ketelaere (Atalanta); Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle) e Mason Greenwood (Marselha).