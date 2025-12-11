Ouvir
Rui Costa. “Acreditamos muito no trabalho que José Mourinho está a fazer”

11 dez, 2025 - 20:57

Líder encarnado vê melhorias no rendimento da equipa nos últimos jogos.

A+ / A-

O presidente do Benfica, Rui Costa, admite que não está totalmente feliz com os resultados, mas vê melhorias na equipa.

"Sobre os resultados, não estou feliz, de todo, ou totalmente. Não estou em primeiro lugar no campeonato, não estou apurado para a Liga dos Campeões, mas estou otimista. Esse otimismo nunca perco. Vejo melhorias claras na equipa, num ano extraordinariamente difícil pelas razões que conhecem. Não servem de desculpa, mas são razões objetivas”, disse à margem da abertura da Benfica FM, nova rádio do clube.

Questionado sobre reforços e resultados, o líder encarnado insiste: “Em termos do que é o futebol, a nossa cabeça está no campeonato. Acreditamos muito no trabalho que José Mourinho está a fazer e que vai fazer”, refere.

Rui Costa lembra: “É um ano sem férias, sem pré-temporada, com pouco tempo de trabalho entre jogos. A equipa melhorou substancialmente nas últimas semanas. Foi quando teve uma semana inteira para trabalhar."

