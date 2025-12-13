Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Mourinho. “Temos de ir com a vitória no pensamento”

13 dez, 2025 - 15:57

O Moreirense – Benfica está marcado para as 18h00 deste domingo.

A+ / A-

O treinador do Benfica, José Mourinho, fez a antevisão da partida contra o Moreirense apenas para a Btv.

Moreirense

"O Moreirense teve um início muito forte, não só em casa, mas também fora. É uma equipa que joga bem, que tem muita gente experiente, que sabe como jogar este tipo de jogos. Um campo difícil, por diferentes circunstâncias. Uma equipa bem treinada por um jovem treinador que está a fazer uma boa carreira. Mas nós precisamos de ganhar e temos de ir com esse objetivo. Corremos muitos quilómetros na passada quarta-feira, não só os que corremos, mas também o desgaste emocional, a pressão do jogo, a concentração necessária. Mas temos de ir com a vitória no pensamento. Já tivemos jogos fora de uma natureza similar: no Nacional, em Guimarães... De dificuldade elevada e conseguimos. Vamos com essa intenção”.

Depois do Nápoles…

"Espero que consigamos transportar a vontade. A concentração, motivação, responsabilidade, esse sentido de responsabilidade é fundamental. Porque depois, ao nível do jogo e da essência do jogo, são coisas completamente diferentes. Quem joga como o fez, quem já teve muita coisa positiva ao longo destas semanas, não com a mesma consistência nem com a mesma 'brilhanteza', mas fizemos coisas muito boas com o Nacional, um grande jogo com o Sporting, com o Bayer Leverkusen... Infelizmente não marcámos e sofremos. Uma segunda parte muito boa em Guimarães. Temos feito coisas muito boas, mas este jogo com o Nápoles foi conseguido do primeiro ao último minuto".

Surpresas na convocatória?

“Não, neste jogo não há espaço para surpresas. Mas uma coisa penso e obviamente que internamente digo e repito, se calhar convosco é a primeira vez: há tanto, tanto, tanto jovem de qualidade aqui que podia estrear um ou dois cada fim-de-semana. Obviamente que é importante dar um rumo e uma solidez, fazer as coisas de modo pensado, com continuidade, equilíbrio entre vir à primeira equipa e ter mais minutos nos escalões inferiores, mas no Benfica há uma lista interminável de miúdos com talento nos diferentes escalões e idades".

O Moreirense – Benfica está marcado para as 18h00 deste domingo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?