Benfica goleia com hat-trick de Pavlidis

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, em partida da jornada 14 da I Liga.

Os golos dos encarnados foram apontados por Pavlidis (que faz um hat-trick) e Aursnes.

A partida até foi equilibrada na primeira parte, apenas com um tento, mas no segundo tempo mais golos apareceram, dois deles “oferecidos” pela defensiva dos cónegos.

A equipa da Luz voltou a ganhar sem sofrer golos e parece estar a subir de rendimento.

Com esta vitória, o Benfica sobe aos 32 pontos, mantendo o terceiro lugar, a cinco do líder FC Porto.

Já o Moreirense mantém os 20 pontos e está na oitava posição. Soma agora quatro jogos sem vencer.

Veja o resumo da partida: