Benfica goleia com hat-trick de Pavlidis

14 dez, 2025 - 20:06 • Carlos Calaveiras
O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, em partida da jornada 14 da I Liga.
Os golos dos encarnados foram apontados por Pavlidis (que faz um hat-trick) e Aursnes.
A partida até foi equilibrada na primeira parte, apenas com um tento, mas no segundo tempo mais golos apareceram, dois deles “oferecidos” pela defensiva dos cónegos.
A equipa da Luz voltou a ganhar sem sofrer golos e parece estar a subir de rendimento.
Com esta vitória, o Benfica sobe aos 32 pontos, mantendo o terceiro lugar, a cinco do líder FC Porto.
Já o Moreirense mantém os 20 pontos e está na oitava posição. Soma agora quatro jogos sem vencer.
Veja o resumo da partida: