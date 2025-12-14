Ouvir
Benfica

Mourinho. “Temos tido capacidade de esconder algumas limitações”

14 dez, 2025 - 20:40

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, em partida da jornada 14 da I Liga.

O treinador do Benfica, José Mourinho, diz que foram os seus jogadores a tornar fácil o triunfo em Moreira de Cónegos.

A partida

"Este ano, o Moreirense apresenta-se ainda melhor do que nos anteriores. Boa equipa, bem organizada, bons jogadores. Acho que tornámos o jogo fácil pela maneira como os jogadores o encararam. E depois, principalmente na segunda parte, com a confiança, estabilidade e até com um bocadinho de arrogância no sentido de não aceitar o 1-0, o risco do resultado e ir à procura de mais e fazer uma grande segunda parte”

A gostar mais deste Benfica?

"Estou. Temos tido a capacidade de esconder algumas limitações que temos, de evoluir nas coisas boas. A equipa joga muito organizada e segura de si própria, com grande concentração também. Acho que são três pontos importantes. Aqui é difícil de ganhar e, principalmente pela forma como fizemos, acho que os jogadores estão de parabéns".

Adeptos pedem o título. Acredita?

"Os adeptos querem, mas não querem mais do que nós, obviamente que queremos mais do que eles. Mas temos uma desvantagem, que só poderemos recuperar ganhando jogos e obviamente esperando que os que vão à nossa frente não ganhem sempre. Mas isso não depende de nós, a única coisa que depende de nós são os nossos jogos. O próximo no campeonato é outro adversário [Famalicão] daqueles que está a fazer um grande semestre. É mais um jogo que precisamos de ganhar e que terá muita dificuldade".

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, com hat-trick de Pavlidis e mais um golo de Aursnes.

