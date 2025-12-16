Ouvir
TAD revoga interdição de um jogo do Estádio da Luz por incidentes no Dragão

16 dez, 2025 - 18:58 • Lusa

O castigo está relacionado com o arremesso de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos encarnados, que atingiram apoiantes portistas no Estádio do Dragão.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou, esta terça-feira, a interdição por um jogo do Estádio da Luz, imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por comportamento incorreto de adeptos benfiquistas no Estádio do Dragão.

Este castigo resultou dos incidentes ocorridos no clássico entre FC Porto e Benfica, da 28.ª jornada da edição de 2024/25 da I Liga, em 6 de abril, que os encarnados venceram por 4-1.

O castigo ao clube benfiquista está relacionado com o arremesso de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos encarnados, que atingiram apoiantes portistas no Estádio do Dragão.

Desta forma, o TAD deu provimento ao recurso do Benfica e revogou a interdição do seu recinto, embora mantenha a multa de 23.600 euros imposta pelo CD da FPF.

