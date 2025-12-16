"Varandas ainda não acabou um mandato e já está a pensar no próximo. É um erro", diz Mauro Xavier

O gestor e conhecido adepto do Benfica, Mauro Xavier, vê nesta atitude um "erro" e considera que, mais do que as eleições sportinguistas de 2026, o importante é resolver os 'dossiers' que estão em cima da mesa do futebol português. "Farpas" à parte.

"Parece-me um erro que um presidente não esteja focado em terminar o seu mandato e já esteja a pensar no próximo. Diz que o trabalho vai a meio mas não apresentou mais nenhuma razão para ser candidato. Depois, tem sido useiro e vezeiro naquilo que são farpas aos rivais e acho que no que temos de nos juntar a trabalhar é em como vamos garantir uma disciplina mais transparente – cujas regras o Sporting poucas vezes gosta de aceitar -, uma arbitragem mais capaz, a centralização dos direitos televisivos ou a reformulação quadros competitivos", defende.

"Esses são os assuntos a discutir: como é que se pode melhorar o futebol", refere em Bola Branca, ao mesmo tempo que considera que as constantes "farpas" de Varandas atiradas aos "rivais" em nada contribuem para o bem comum.

"Não contribuem nunca para o bom ambiente. Se tem que haver discussão é sobre propostas concretas e isso cabe à Liga e à federação apresentarem-nas. Não havendo, e faltando ainda dois anos para a centralização, o Benfica deve encontrar o modelo que permita defender os seus interesses", sustenta.



Por fim, Mauro Xavier também olha para dentro de casa e reconhece que o Benfica não tem nesta altura margem de manobra na Primeira Liga.



"Já perdemos mais pontos do que devíamos em casa, portanto, vamos ter de fazer um campeonato perfeito e esperar que os nossos rivais escorreguem. E que o José Mourinho ponha a equipa a jogar bom futebol, com vitórias, que aposte na formação… é isso que esperamos dele", termina.