Benfica fecha Champions com empate

17 dez, 2025 - 22:10
O Benfica e o PSG empataram 1-1 na última jornada da Liga dos Campeões feminina de futebol.
Marcaram primeiro as francesas, por Echeigini, aos 8 minutos.
As encarnadas empataram aos 31, por Carole Costa, na marcação de uma grande penalidade, após falta sobre Lúcia Alves.
A partida teve oportunidades das duas equipas, mais para as parisienses. Destaque para um golo anulado a Kanjinga e para uma oportunidade em que a bola bate duas vezes nos postes da baliza lusa.
O Benfica fecha a fase de grupos com dois pontos.