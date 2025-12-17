Ouvir
Benfica fecha Champions com empate

17 dez, 2025 - 22:10

Carole Costa fez o golo das encarnadas.

O Benfica e o PSG empataram 1-1 na última jornada da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Marcaram primeiro as francesas, por Echeigini, aos 8 minutos.

As encarnadas empataram aos 31, por Carole Costa, na marcação de uma grande penalidade, após falta sobre Lúcia Alves.

A partida teve oportunidades das duas equipas, mais para as parisienses. Destaque para um golo anulado a Kanjinga e para uma oportunidade em que a bola bate duas vezes nos postes da baliza lusa.

O Benfica fecha a fase de grupos com dois pontos.

