Benfica ganha em Faro e segue na Taça de Portugal

17 dez, 2025 - 22:58 • Carlos Calaveiras

FC Porto ou Famalicão, o próximo adversário.

O Benfica venceu o Farense, por 2-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

Os golos dos encarnados foram apontados por Richard Rios e Ivanovic.

Os algarvios até entraram melhor, as águias marcaram no primeiro remate que fizeram à baliza e, a partir daí, dominaram o encontro.

Na segunda parte, o ritmo baixou e o Farense ainda teve um golo anulado nos descontos.

Não foram, no entanto, muitas as ocasiões de golo, numa partida em que ambas as equipas fizeram muitas alterações.

Nota para mais uma grande penalidade desperdiçada por Otamendi e para a estreia de Banjaqui na equipa principal.

Sudakov e Samu Soares saíram lesionados. Manu Silva foi titular, 10 meses depois, e cumpriu os 90 minutos.

O Benfica fica agora à espera de adversário para a próxima eliminatória: FC Porto ou Famalicão, que jogam esta quinta-feira, a partir das 20h45.

