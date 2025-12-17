Ouvir
Ministério Público pede condenação da SAD do Benfica e Luís Filipe Vieira no processo Saco Azul

17 dez, 2025 - 11:53 • Eduardo Soares da Silva com Lusa

A acusação pede uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão para Luís Filipe Vieira.

O Ministério Público (MP) pediu, esta quarta-feira, a condenação da SAD do Benfica e ainda do ex-presidente Luís Filipe Vieira no processo Saco Azul.

A acusação pede uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão para Luís Filipe Vieira.

Nas alegações finais do julgamento, em Lisboa, a procuradora pugnou ainda pela aplicação da mesma pena ao ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira e ao ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

A "SIC Notícias" avança que a defesa do Benfica se mostrou "estupefacta" pela decisão do Ministério Público e vai contestar a decisão.

A Benfica SAD está acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada e a Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento.

[Em atualização]

