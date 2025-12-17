Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Mourinho. Jogadores foram “sérios do princípio ao fim”

17 dez, 2025 - 23:37

O Benfica venceu o Farense, por 2-0 e segue em frente na Taça de Portugal.

A+ / A-

O treinador do Benfica, José Mourinho, mostra-se contente com a atitude da equipa em Faro, que permite continuar na Taça de Portugal.

A partida

"Muito contente com a atitude da equipa, a serem sérios do princípio ao fim. Só disse ao intervalo que o resultado era mau, porque estava em aberto, pois gostei da atitude coletiva, concentrados, com boas performances individuais. Na segunda parte, foi um jogo fechado, controlado, mas com ambição de jogar bem. Estou contente. Comparando com outros dois jogos da Taça, com Atlético e Chaves, este é o melhor dos três, o mais bem conseguido"

Ivanovic

"Estou contente por ter marcado, para a sua auto confiança e auto estima, mas olhando ao para o jogo, vendo o esforço, a forma como se identificou com a equipa, como a equipa se identificou com ele... Porque é diferente jogar com ele ou com o Pavlidis. Estou contente"

Juventude e o mercado

"O presidente já falou disso há meses, ainda não estávamos num momento positivo como hoje. Eu próprio reconheci que falta alguma coisinha do que somos. Mas o que temos, e vou conhecendo melhor, começam a dar garantias e a permitir que venha hoje, a um jogo difícil e com responsabilidade, e deixe de fora muita gente. Porque tinha sensação de que podiam dar uma boa resposta"

Manu joga 90 minutos

"Esteve bem, muito bem. É óbvio que foi um jogo em que temos muita bola, há pouca correria, porque temos a maioria da bola. Mas nunca pensei que pudesse fazer os 90 minutos e fê-lo com qualidade. À Manu, a ser um bocadinho o sósia do Enzo na maneira de se posicionar e jogar. É importante ter estes dois jogadores para esta posição fulcral na manobra da equipa"

FC Porto ou Famalicão nos 'quartos'?

"Tanto o FC Porto como o Famalicão obrigam a viagem ao Norte, coisa que nós obviamente lamentamos. São adversários de qualidade, ainda falta muito"

O Benfica venceu o Farense, por 2-0, com golos de Rios e Ivanovic, e segue em frente na Taça de Portugal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?