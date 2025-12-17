Mourinho. Jogadores foram “sérios do princípio ao fim”

O treinador do Benfica, José Mourinho, mostra-se contente com a atitude da equipa em Faro, que permite continuar na Taça de Portugal.

A partida

"Muito contente com a atitude da equipa, a serem sérios do princípio ao fim. Só disse ao intervalo que o resultado era mau, porque estava em aberto, pois gostei da atitude coletiva, concentrados, com boas performances individuais. Na segunda parte, foi um jogo fechado, controlado, mas com ambição de jogar bem. Estou contente. Comparando com outros dois jogos da Taça, com Atlético e Chaves, este é o melhor dos três, o mais bem conseguido"

Ivanovic

"Estou contente por ter marcado, para a sua auto confiança e auto estima, mas olhando ao para o jogo, vendo o esforço, a forma como se identificou com a equipa, como a equipa se identificou com ele... Porque é diferente jogar com ele ou com o Pavlidis. Estou contente"

Juventude e o mercado

"O presidente já falou disso há meses, ainda não estávamos num momento positivo como hoje. Eu próprio reconheci que falta alguma coisinha do que somos. Mas o que temos, e vou conhecendo melhor, começam a dar garantias e a permitir que venha hoje, a um jogo difícil e com responsabilidade, e deixe de fora muita gente. Porque tinha sensação de que podiam dar uma boa resposta"

Manu joga 90 minutos

"Esteve bem, muito bem. É óbvio que foi um jogo em que temos muita bola, há pouca correria, porque temos a maioria da bola. Mas nunca pensei que pudesse fazer os 90 minutos e fê-lo com qualidade. À Manu, a ser um bocadinho o sósia do Enzo na maneira de se posicionar e jogar. É importante ter estes dois jogadores para esta posição fulcral na manobra da equipa"

FC Porto ou Famalicão nos 'quartos'?

"Tanto o FC Porto como o Famalicão obrigam a viagem ao Norte, coisa que nós obviamente lamentamos. São adversários de qualidade, ainda falta muito"

O Benfica venceu o Farense, por 2-0, com golos de Rios e Ivanovic, e segue em frente na Taça de Portugal.